Evelyn Salgado cumple con la educación y suma más de mil 800 obras, acciones y nuevas escuelas en Guerrero

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La gobernadora visitó una escuela primaria en Chilpancingo para atender las necesidades de manera directa

Chilpancingo, Gro., a 12 de Octubre del 2026.- Como parte de la atención directa a las necesidades de las escuelas de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda visitó la Escuela Primaria Justo Sierra, en Chilpancingo, donde instruyó acciones de rehabilitación y mantenimiento para mejorar las instalaciones y garantizar espacios dignos y seguros para la comunidad escolar.

Durante este encuentro donde participó en el acto cívico de honores a la Bandera, la mandataria destacó que su gobierno ha realizado de manera histórica más de mil 800 acciones, obras y nuevos planteles educativos de todos los niveles en las ocho regiones del estado, con el propósito de atender las necesidades de infraestructura y mejorar las condiciones en las que niñas y niños reciben clases.

En esta primaria, Salgado Pineda instruyó al titular del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Enrique Ramírez Barrios, realizar trabajos de mantenimiento y pintura de los edificios, así como una revisión integral del sistema eléctrico para evaluar la viabilidad de instalar equipos de aire acondicionado en las aulas.

También anunció la rehabilitación de los sanitarios y el despliegue de una brigada para atender las necesidades del plantel como pintura y atención general.

“Queremos que todas las niñas y los niños cuenten precisamente con estos espacios dignos, seguros y adecuados para que puedan estudiar”, expresó la gobernadora, al reiterar que la educación es una herramienta fundamental para construir mejores oportunidades y cumplir sueños.

Como parte de la atención a la comunidad estudiantil, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llevó juguetes del Sistema DIF Guerrero, así como material deportivo y académico, además de equipos de cómputo para fortalecer las actividades escolares, atendiendo la demanda del personal escolar.



Acompañada por el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña y el secretario de la Juventud, Carlos Sánchez García, la gobernadora reconoció el compromiso, la dedicación y cariño con la que, maestras y maestros, acompañan a la educación de los estudiantes, así como la dedicación de las madres y los padres de familia, quienes contribuyen diariamente a la formación de las niñas y los niños.



La gobernadora realiza estas visitas escolares con el objetivo de atender directamente las necesidades de infraestructura educativa y avanzar en la rehabilitación de planteles para que las comunidades escolares cuenten con espacios adecuados para aprender y desarrollar sus capacidades.