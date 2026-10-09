Evelyn Salgado activa operativo especial para atender inundaciones en Acapulco por las lluvias de “Simón”

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La gobernadora acudió a las zonas afectadas por las lluvias en Acapulco

Acapulco, Gro., a 08 de Octubre del 2026.- Para dar seguimiento a la atención a las afectaciones ocasionadas por las lluvias asociadas a la tormenta tropical Simón, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda recorrió la colonia Misión del Mar, donde instruyó la puesta en marcha de un operativo especial de limpieza del drenaje pluvial, con apoyo de camiones tipo Vactor, a fin de retirar la acumulación de material en las rejillas y reducir el riesgo de inundaciones.

Acompañada por el comandante del 56 Batallón de Infantería, Javier Ojeda Beltrán, y funcionarios estatales, la mandataria reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones preventivas, ante el pronóstico de que las lluvias continúen durante la noche, la madrugada y la mañana del viernes.

“Hay que permanecer atentos a los avisos. Nosotros vamos a tener recorridos toda la noche, toda la madrugada. Vamos a estar atentos”, expresó.

La gobernadora destacó que se mantiene una estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y Protección Civil para brindar atención y apoyo a las familias que lo requieran.

Por su parte, el comandante Javier Ojeda Beltrán informó que la Sedena activó acciones preventivas mediante reconocimientos y recorridos en zonas con antecedentes de inundaciones. Asimismo, señaló que se cuenta con personal, maquinaria y vehículos para realizar labores de auxilio y atención a la población.

Como parte del despliegue operativo, las autoridades han realizado acciones en puntos como la avenida Escénica Clemente Mejía, Metlapil, la avenida Costera Miguel Alemán, la Zona Diamante, la Vía Rápida, Hogar Moderno, Tres Palos, Tuncingo, El Coloso, Las Cruces, Cayaco y Llano Largo, entre otros sitios que requieren atención por las lluvias. En estas zonas también se brinda apoyo para el traslado de personas, mediante el trabajo conjunto de las dependencias participantes.

En el recorrido participaron el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix; el oficial mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA), Ricardo Salinas Méndez, así como el Coordinador General de Comunicación Social, René Posselt Aguirre.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en lugares seguros mientras continúen las lluvias.