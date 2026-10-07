Exhortan al Ayuntamiento de Acapulco a transparentar demolición de obra pluvial

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Chilpancingo, Gro., a 06 de Octubre del 2026.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto al Ayuntamiento de Acapulco de Juárez para que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y demás dependencias competentes, realice una revisión técnica integral de la obra denominada “Remediación y Preservación de Playa El Morro”, ubicada en la calle Juan de la Cosa de dicha ciudad y puerto.

La propuesta fue llevada al Pleno en la sesión de este martes por la diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena), explicando que la obra fue contratada por más de 26 millones de pesos y posteriormente fue objeto de una demolición parcial y modificaciones a su infraestructura, por lo que consideró necesario conocer, con sustento documental, los estudios que dieron origen al proyecto, los trabajos ejecutados y pagados, así como las modificaciones autorizadas y las razones técnicas que las motivaron.

La legisladora recalcó la necesidad de revisar de manera integral los aspectos técnicos, administrativos, contractuales y financieros de la obra citada, incluyendo los costos derivados de las modificaciones y las responsabilidades que correspondan conforme a la ley, y asimismo, que la información sea puesta a disposición de la ciudadanía en los términos establecidos por la legislación en materia de transparencia.

“La prioridad es garantizar la seguridad de las familias, comerciantes y personas que transitan por la zona, particularmente ante los problemas de acumulación y desfogue de agua durante la temporada de lluvias y ciclones. Por eso es necesario mantener las medidas preventivas y de operación hidráulica provisional, mientras se determina una solución definitiva sustentada en estudios técnicos verificables”, remarcó.

Martínez Pacheco aclaró que la propuesta no prejuzga responsabilidades ni busca detener las acciones de mitigación, sino fortalecer la vigilancia sobre el ejercicio de los recursos públicos y garantizar que la infraestructura cumpla con su función.

“Los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y corresponde al Congreso vigilar su correcta aplicación, para que las obras respondan a las necesidades de la población”, apuntó.

Se adhirió a la propuesta el diputado Arturo Álvarez Angli.