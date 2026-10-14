Exhorta el Congreso a la Federación para que programe nuevo hospital del ISSSTE en Chilpancingo

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Chilpancingo, Gro., a 13 de octubre de 2026.- Para garantizar el derecho fundamental a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y sus familias, el Congreso de Guerrero exhortó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que programen una partida presupuestal dentro del Ejercicio Fiscal 2027 destinada a la construcción de un hospital de segundo nivel en la ciudad de Chilpancingo, en sustitución de la actual clínica-hospital.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Salud, la diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI), promovente del exhorto, destacó que la actual clínica-hospital del ISSSTE ha quedado rebasada por la demanda de usuarios, su infraestructura es insuficiente, carece de especialidades y sus servicios son muy limitados.

Todo lo anterior, acotó, limita el acceso oportuno a servicios hospitalarios, afectando no sólo la salud de los derechohabientes, sino también la productividad institucional, generando ausentismo, incertidumbre, y debilitando el funcionamiento de las dependencias públicas.

En ese sentido, la legisladora considera que la construcción de un hospital de segundo nivel es una necesidad imperiosa en Chilpancingo. “No se trata de un lujo ni de una obra complementaria; es una obligación del estado frente a su capital, frente a quienes sostienen el aparato gubernamental y frente a las familias que dependen de servicios médicos dignos y oportunos”, remarcó.

Puntualizó, por último, que un hospital de segundo nivel permitirá brindar atención especializada, hospitalización general y servicios quirúrgicos básicos, descongestionando la presión asistencial en otros centros médicos y fortaleciendo la red estatal de salud.

Exhorto a Copriseg

En otro punto del orden del día, las diputadas y los diputados de la LXIV Legislatura aprobaron un exhorto a la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (Copriseg) para que realice estudios y diagnósticos técnicos sobre la comercialización y consumo de sistemas alternativos de nicotina en la entidad.

Este exhorto fue también dictaminado por la Comisión de Salud, derivado de un punto de acuerdo propuesto por la diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena), quien señaló que el consumo de sustancias psicoactivas como la nicotina actúa directamente sobre el sistema nervioso central, genera dependencia, provoca alteraciones cardiovasculares y, en adolescentes, afecta el desarrollo cerebral en áreas vinculadas con la memoria, el aprendizaje y el control de impulsos.

Abundó que estos riesgos se agravan cuando las bolsas de nicotina para uso oral se comercializan en establecimientos de acceso masivo, bajo presentaciones discretas y con advertencias sanitarias insuficientes, lo que favorece la percepción errónea de inocuidad y la iniciación temprana en menores de edad.

Puntualizó que en Guerrero la presencia de estos productos en tiendas de conveniencia, sin mecanismos estrictos de verificación de edad, constituye un riesgo latente para nuestra juventud y un desafío para la política sanitaria estatal.

Por todo lo anterior, el Congreso exhortó a la Copriseg a que evalúe los riesgos asociados a estos sistemas alternativos de nicotina, revise las condiciones de etiquetado y venta, y proponga medidas regulatorias, preventivas y de vigilancia que fortalezcan la tutela efectiva del derecho a la salud de las y los guerrerenses.