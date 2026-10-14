Piden diputados contemplar recursos en 2027 para carreteras de la zona Norte

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Chilpancingo, Gro., 13 de octubre de 2026.- Para que las comunidades puedan comunicarse, desarrollar sus actividades productivas y acceder a los servicios básicos, diputados y diputados de la LXIV Legislatura exhortaron a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado a contemplar dentro del proceso de programación y presupuestación del Ejercicio Fiscal 2027 una partida destinada a la atención de obras de infraestructura carretera en la región Norte del estado.

Lo anterior a propuesta del diputado Robell Urióstegui Patiño (PRD), quien expuso desde tribuna que este exhorto responde a una necesidad concreta de mejorar la conectividad de las comunidades y reducir las desigualdades territoriales que se profundizan cuando la infraestructura es insuficiente o se encuentra en malas condiciones.

Y es que, señaló, “un camino no es solamente una vía de comunicación, sino la posibilidad de que una familia llegue oportunamente a un centro de salud, de que una niña o un niño asista a la escuela, de que las personas productoras trasladen sus cosechas y de que las comunidades mejoren su economía”.

Remarcó, en ese sentido, que hablar de infraestructura carretera también significa hacer justicia social, garantizar igualdad de oportunidades e impulsar el desarrollo regional.

El diputado indicó que la rehabilitación de la carretera Teloloapan–Apaxtla ya ha sido considerada por el Gobierno del Estado, lo que representa un punto de partida para fortalecer su atención presupuestaria y avanzar, junto con las instancias competentes, en la evaluación técnica de las obras pendientes.

De la misma forma, se solicita a la dependencia estatal que considere la asignación de recursos para la apertura de los caminos Sauces–Mirador y Chilacachapa–Calvario, en el municipio de Cuetzala del Progreso.

El exhorto es dirigido también a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, para que valoren estas obras durante el análisis presupuestal, conforme a sus atribuciones y a la disponibilidad de recursos.