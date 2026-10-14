Entrega Liz Salgado mochilas y útiles escolares en Iguala con el programa “Educando para Transformar”

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• DIF Guerrero promueve la prevención de la violencia y la protección de los derechos de la niñez

Iguala, Gro., a 13 de Octubre del 2026.– La entrega de mochilas y paquetes de útiles escolares, así como actividades para prevenir la violencia contra la niñez, formaron parte de la jornada que encabezó la presidenta honoraria del Sistema DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda, en la Escuela Primaria “Emperador Cuauhtémoc”, en Iguala, como parte del programa “Educando para Transformar”.

Esta iniciativa contempla la distribución de 4 mil mochilas y paquetes de útiles escolares en las ocho regiones de Guerrero, con el propósito de apoyar a las familias y facilitar que niñas y niños cuenten con materiales básicos para sus actividades académicas.

Durante la jornada, Liz Salgado Pineda estuvo acompañada por directivos y colaboradores del DIF Guerrero, así como por integrantes del Sistema DIF Municipal, con quienes participó en la entrega de los apoyos educativos a las y los estudiantes.

Como parte de las actividades, también se impartió la plática “Infancia Sin Violencia”, enfocada en sensibilizar a niñas y niños sobre sus derechos, prevenir el maltrato infantil y promover entornos seguros para su desarrollo.

Estas acciones forman parte del trabajo del DIF Guerrero para atender las necesidades de la niñez mediante apoyos educativos y actividades de orientación que contribuyan a su bienestar y a la protección de sus derechos.

Bajo la política social que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el DIF Guerrero trabaja de manera coordinada con los ayuntamientos y las comunidades educativas para acercar programas que favorezcan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en las distintas regiones del estado.