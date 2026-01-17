Asiste la Gobernadora a la toma de posesión de Martín Enrique Barney Montalvo como nuevo Comandante de la Octava Región Naval

Anuncio

Acapulco, Gro., a 17 de Enero del 2026.- “Estamos convencidos de que la paz, no es un objetivo que se logre sólo con operativos, la paz es fruto de la justicia y se construye atendiendo las causas, con presencia permanente en el territorio. De esa manera trabajamos para que nuestras niñas y niños crezcan libres, nuestras mujeres caminen seguras y Guerrero viva en desarrollo y bienestar”, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la ceremonia de entrega-recepción del Mando de Armas, donde se dio posesión a Martín Enrique Barney Montalvo, como nuevo comandante de la Octava Región Naval.

En el acto protocolario que se llevó a cabo en las instalaciones de la Base Naval, la mandataria estatal dio la bienvenida al comandante Martín Enrique Barney Montalvo a la entidad, expresando su voluntad para trabajar de manera coordinada. “Bienvenido a Guerrero, a esta tierra que lo recibe con los brazos abiertos y le brinda su confianza, le deseamos todo el éxito en esta encomienda y le reiteramos nuestra plena disposición para trabajar con unidad, respeto institucional y absoluta coordinación”, añadió.

Ante el subsecretario de Asuntos Marítimos y Portuarios de la Secretaría de Marina, Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, la jefa del Ejecutivo estatal, agradeció y reconoció el trabajo que realizó el comandante Carlos L’Eglisse Escamilla, así como su entrega, sensibilidad y lealtad institucional que demostró en el territorio.

Durante su mensaje, refrendó la voluntad y compromiso del gobierno del estado, para seguir caminando hombro con hombro, con la Marina Armada de México, con la firme convicción de que sólo con unidad, coordinación y resultados se podrá avanzar hacia un Guerrero con justicia, bienestar y tranquilidad.

Como parte de la ceremonia protocolaria, Toledo Guzmán dio posesión al cargo y tomó la protesta de ley al nuevo comandante; también se llevó a cabo la lectura de Orden Extraordinaria, el exhorto correspondiente, se pasó revista al contingente naval y se realizó la presentación de los comandantes y directores adscritos a la Octava Región Naval.

El comandante Martin Enrique Barney Montalvo, nació en Veracruz, Veracruz, el 28 de junio de 1963; ingresó al servicio activo de la Armada de México en 1981, como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, graduándose como Ingeniero en Ciencias Navales en 1985. Cuenta con la especialidad en Mando Naval y las maestrías en Administración Naval y Seguridad Nacional, así como un doctorado en Defensa y Seguridad Nacional, entre otros.

Se ha desempeñado como oficial subalterno y segundo comandante en diversas unidades de superficie de la Armada de México y como comandante de las patrullas costeras Maya y Yucatán. Fue ayudante naval del presidente de los Estados Unidos Mexicanos; jefe de las subsecciones de Narcotráfico y de Enlace y Jefe de las Subsecciones de Narcotráfico, Enlace y Gestión Diplomática del Estado Mayor General de la Armada.

Jefe de las Secciones de Logística e Inteligencia de la Octava Región Naval; y Comandante de la Unidad de Protección Portuaria en Guaymas. Fungió como Coordinador de Planeación Estratégica, subdirector y director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México; inspector en la Octava Zona Naval, jefe de estado mayor de diversas regiones y zonas navales; comandante de sector naval de San Felipe, de la Sexta Zona Naval, en Puerto Peñasco y rector de la Universidad Naval.

Asistieron a la ceremonia el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Flores Montes de Oca; el jefe de estado mayor y comandante accidental de la Octava Región Naval, Joel Sandoval Gómez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Salinas Sandoval; el senador Félix Salgado Macedonio; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, Alejandro Carabias Icaza, así como autoridades civiles, militares y navales.