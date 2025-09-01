Recibe Alejandro Carabias libros del Estado que guarda la Mesa Directiva para el segundo año de la LXIV Legislatura

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 31 de Agosto del 2025.– Previo al inicio del Segundo Año de la LXIV Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero, el presidente electo de la Mesa Directiva, diputado Alejandro Carabias Icaza, recibió del presidente saliente, Jesús Parra García, los libros del estado que guarda la Mesa Directiva.

En el protocolo de entrega, el diputado Jesús Parra reconoció el trabajo realizado por sus compañeros y compañeras que integraron la Mesa Directiva durante el Primer Año, de quienes reconoció trabajaron con compromiso e imparcialidad para sacar adelante los asuntos competencia del Congreso.

Informó que durante este tiempo se aprobaron importantes reformas, ya que en Conferencia se antepusieron los temas en pro de Guerrero por lo que consideró se obtuvieron buenos resultados, además de que se abatió el rezago legislativo.

Al recibir, el diputado Alejandro Carabias Icaza reconoció el trabajo realizado por sus compañeras y compañeros y consideró que el primer año de la actual Legislatura fue muy productivo, y que incluso la coordinación con los Ayuntamientos permitió que se avalaran diversas reformas constitucionales.

Carabias señaló que la nueva Mesa Directiva se mantendrá en la ruta del respeto hacia todas las expresiones, y reiteró el compromiso de sus integrantes de trabajar en el ámbito de sus competencias y desahogar los asuntos en tiempo y forma.

Por su parte, el diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que están decididos a aportar lo que corresponda desde el Poder Legislativo para continuar dando certeza a las y los guerrerenses.

Dijo estar seguro de que durante este segundo año se mantendrá la ruta del dialogo para lograr los consensos en beneficio de las y los guerrerenses, y reconoció a quienes integraron la Mesa Directiva en el Primer Año por los trabajos realizados, y a quienes integran este órgano para conducir los trabajos en el segundo año legislativo, refrendó su apoyo y les reconoció la experiencia e importante trayectoria legislativa.

Atestiguó el acto el titular del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, Ernesto Díaz Márquez.