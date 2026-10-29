Exhortan al Ayuntamiento de Acapulco a instaurar plan contra inundaciones por basura

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Chilpancingo, Gro., a 28 de octubre del 2026.- Diputadas y diputados de la LXIV Legislatura exhortaron al Ayuntamiento de Acapulco a implementar y fortalecer acciones integrales de prevención, recolección, limpieza, manejo y disposición adecuada de residuos sólidos urbanos en playas, arroyos, barrancas y puntos de acumulación de basura a cielo abierto, que reduzcan los riesgos de inundación, contaminación y afectación a la población durante la temporada de lluvias y huracanes.

Lo anterior a propuesta de la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena), quien desde tribuna expuso que no sólo se habla de la basura, sino de salud pública, protección ambiental, prevención de riesgos y, sobre todo, de la responsabilidad que se tiene con las familias de Acapulco.

La legisladora señaló que “Acapulco no puede seguir atendiendo las consecuencias de las lluvias sin atender también las causas que agravan sus efectos”, como ocurrió con las recientes precipitaciones e inundaciones por el paso del huracán Simón, cuyas corrientes arrastraron residuos desde las partes altas de las colonias hacia los cauces, vialidades y la bahía de Santa Lucía.

Subrayó que, de acuerdo con los reportes oficiales, durante una jornada intensiva de cuatro días se recolectaron mil 740 toneladas de residuos en vialidades y colonias, mientras que en la franja costera las labores de limpieza reportaron entre 195 y 235 toneladas acumuladas durante cinco días, lo que representa calles afectadas, espacios públicos deteriorados, ecosistemas amenazados y familias expuestas a los riesgos que se incrementan cuando los residuos obstruyen el escurrimiento del agua.

La diputada reconoció el trabajo de limpieza de las brigadas municipales y estatales en calles y playas, pero indicó que “la prevención es indispensable.

En ese sentido, el exhorto es para que el Ayuntamiento de Acapulco considere dentro de su programación y presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2027 los recursos específicos para un programa permanente de prevención, limpieza, recolección y disposición adecuada de residuos, que identifique los puntos críticos de acumulación de basura, establezca prioridades de atención y fortalezca las jornadas de limpieza en arroyos, barrancas, cauces, vialidades y sitios donde existen tiraderos a cielo abierto.

Además, se llama a fortalecer la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, particularmente en materia de protección civil, con el objetivo de lograr una cultura de responsabilidad compartida entre ciudadanía y gobiernos.