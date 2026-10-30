La Secretaría de Salud Guerrero arranca jornada masiva de descacharrización en Ometepec Con el lema “Al dengue le decimos cero”

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Autoridades estatales y municipales convocan a la población a eliminar criaderos del mosquito transmisor

Ometepec, Gro., a 29 de octubre del 2026.- Para proteger la salud de las familias y prevenir la transmisión del dengue, zika y chikungunya, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud Guerrero, puso en marcha la Jornada Masiva de Descacharrización en el municipio de Ometepec, bajo el lema “¡Al dengue le decimos cero!”.

La jornada, realizada en coordinación con el Ayuntamiento de Ometepec y la Jurisdicción Sanitaria 06 Costa Chica, tiene como objetivo eliminar recipientes, llantas, botellas y objetos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor de estas enfermedades.

El arranque fue encabezado por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 06, Roy Moreno Juanche, y el presidente municipal de Ometepec, Rigoberto Chacón Melo, como parte de las acciones impulsadas por la titular de Salud estatal, Alondra García Carbajal, para fortalecer la prevención y proteger el bienestar de la población.

Como parte de esta estrategia, se exhorta a las familias a mantener limpios patios y viviendas, tapar los depósitos de agua, lavar y voltear recipientes, eliminar objetos que no utilicen y cortar la maleza, medidas sencillas que contribuyen a evitar la reproducción del mosquito.

En estas actividades participan brigadas de Promoción de la Salud, Vectores, Servicio Nacional de Salud Pública Guerrero, Protección Civil y Seguridad Pública municipal, la Escuela Superior de Enfermería No. 3 de la UAGro, el Centro de Salud IMSS-Bienestar de Ometepec, personal jurisdiccional y distintas áreas del Ayuntamiento.

La Secretaría de Salud Guerrero fortalece la participación comunitaria y la prevención desde los hogares, para reducir los riesgos de enfermedades transmitidas por vector y avanzar hacia comunidades más saludables.