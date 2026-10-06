Evelyn Salgado y Liz Salgado entregan aparatos funcionales a familias de 20 municipios de Guerrero

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El programa “Transformando Vidas” se entrega de manera mensual, mejorando la calidad de vida de las familias que más lo necesitan

Chilpancingo, Gro., a 05 de Octubre del 2026.- Como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida de las familias guerrerenses, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, encabezaron una entrega mensual más de aparatos ortopédicos y funcionales del programa “Transformando Vidas”, en beneficio de personas con discapacidad de 20 municipios del estado.

Durante el evento en el CRIG de Chilpancingo, se entregaron apoyos a beneficiarias y beneficiarios de Copala, Chilpancingo, Cocula, Xochistlahuaca, Juchitán, Tecoanapa, Cuajinicuilapa, Teloloapan, Las Vigas, Ometepec, Marquelia, Cuautepec, Azoyú, Ayutla de los Libres, San Marcos, Apaxtla, Iguala, Tepecoacuilco, Zapotitlán Tablas y Atlixtac.

La gobernadora destacó que cada aparato funcional como sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, entre otros equipos, representa una herramienta que facilita las actividades cotidianas de una persona y brinda mayor movilidad a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores que requieren algún tipo de apoyo.

“Este programa refleja el compromiso y cariño con el que trabajamos para acompañar a todas las familias”, señaló Salgado Pineda.

En la recta final de su administración, la mandataria estatal reiteró que continuará trabajando en territorio y fortaleciendo las acciones de atención social hasta el último día de su gobierno, con programas orientados a atender necesidades que tienen un impacto directo en la vida de las familias.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, informó que, como resultado de la coordinación con el Sistema Nacional DIF, encabezado por Rocío García, Guerrero recibió cinco vehículos accesibles adaptados para personas con discapacidad.

Explicó que estas unidades serán destinadas a distintos municipios, así como al Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) de Chilpancingo y al Centro Regional de Rehabilitación Integral de Guerrero (CRRI) de Taxco, con el objetivo de fortalecer los servicios de atención y rehabilitación.



Liz Salgado reconoció el compromiso y trabajo coordinado que permite fortalecer los programas de asistencia social y acercar apoyos a quienes más los necesitan. En el evento, las y los beneficiarios recibieron sus aparatos funcionales, donde también participaron estudiantes de la Licenciatura en Terapia Física.

Asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Erika Isabel Guillén; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán; el diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la JUCOPO, así como presidentas y presidentes de los sistemas DIF municipales.