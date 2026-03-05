“El cambio verdadero se construye en territorio con el pueblo y para el pueblo”: ESP

Anuncio

Evelyn Salgado lleva la transformación a Ixcapuzalco y Acapetlahuaya con obras y atención directa a la población

“No hay colores partidistas, hay una sola camiseta que se llama Guerrero”, afirma la Gobernadora

Anuncia obras por 14 MDP en Acapetlahuaya y en Ixcapuzalco en obra de infraestructura social

Pedro Ascencio Alquisiras, Gro., a 05 de Marzo del 2026.- Al realizar una gira de territorio en la región Norte del estado, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó una jornada de servicios y anunció obras de infraestructura en los municipios de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco) y General Canuto A. Neri (Acapetlahuaya), donde reiteró que su gobierno trabaja sin distingo de partidos con obras y acciones de gobierno en los 85 municipios de la entidad.

“No hay colores, hay una sola camiseta que se llama Guerrero. No tenemos un solo municipio donde no haya una obra importante; los 85 municipios tienen alguna acción de esta administración”, expresó la mandataria estatal en Acapetlahuaya donde llevó una feria de servicios acercando el gobierno a la población en la Unidad Deportiva Bicentenario.

La Gobernadora anunció que se han destinado más de 14 millones de pesos en inversión social para el Municipio General Canuto A. Neri y para este año se contemplan más de 6 millones de pesos adicionales en obras de agua potable y alcantarillado en la cabecera municipal de Acapetlahuaya.

“Somos servidoras y servidores del pueblo; el recurso tiene que regresar al pueblo”, afirmó Evelyn Salgado durante esta jornada en ambos municipios, donde se ofrecieron consultas médicas gratuitas, entrega de lentes, trámites de registro civil, rectificación y expedición de actas de nacimiento, además de acciones de proximidad social por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

La gobernadora se trasladó al Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, en la cabecera municipal de Ixcapuzalco donde también anunció la construcción de obras como la construcción del techado en la cancha deportiva del Telebachillerato 318, así como el parque central del Municipio.

Además, atendiendo una solicitud del municipio, la gobernadora entregó un camión recolector de basura para fortalecer los servicios públicos y mejorar la limpieza en la cabecera municipal.

El director de CAPASEG, Martín Vega González, informó que también se destinarán 8.6 millones de pesos para obras de pavimentación de calles, además de trabajos de bacheo y limpieza en un tramo carretero de 16 kilómetros que conecta el entronque con la cabecera municipal de Ixcapuzalco.

La presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, informó que también se entregaron apoyos alimentarios, aparatos funcionales, cortes de cabello y juguetes para niñas y niños, como parte de la campaña “Infancias sin violencia”.

“El gobierno tiene que venir al pueblo. Somos un gobierno de territorio y hasta el último minuto de esta administración vamos a seguir visitando comunidades y trabajando por la transformación de Guerrero”, afirmó la mandataria al reconocer el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacando su apoyo federal para impulsar obras públicas y programas de bienestar en favor de las familias guerrerenses.

En la gira también participaron la presidenta municipal de Pedro Ascencio de Alquisiras, Austreberta López Rogel, así como el diputado local Robell Urióstegui Patiño, entre otros funcionarios estatales.