Jóvenes deben ocupar espacios y construir soluciones para Guerrero: Erika Guillén, en el Parlamento Juvenil 2026

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La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso llamó a las juventudes a generar redes de colaboración entre las distintas regiones y participar en la solución de los problemas de sus comunidades.

Chilpancingo, Gro., a 08 de Octubre del 2026.— La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Erika Isabel Guillén Román, afirmó que las juventudes no solo representan el futuro, sino que también forman parte de la construcción del presente y deben ocupar espacios de participación y decisión pública.

Al dar la bienvenida a las y los participantes del Parlamento Juvenil 2026, convocó a generar vínculos, mantener la comunicación y construir redes de colaboración entre jóvenes de las distintas regiones de Guerrero.

“Porque así, en red, en comunidad, tejiendo, coordinándonos, es como vamos a sacar este estado adelante”, expresó.

Guillén Román recordó su participación en modelos de Naciones Unidas, ejercicios de paz y parlamentos, y destacó la importancia de estos espacios para acercar a las nuevas generaciones a los asuntos públicos.

Asimismo, llamó a las juventudes a acompañar sus demandas con propuestas y disposición para contribuir a resolver los problemas de sus comunidades.

“Es importante que los jóvenes alcen la voz para construir, que digan: esta problemática está pasando en mi comunidad, pero esta es la solución y también voy a ser parte de ella”, puntualizó.

En el encuentro participaron el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte; el secretario de la Juventud y la Niñez, Carlos Sánchez García; el secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso, José Enrique Solís Ríos, y el secretario técnico de dicha comisión, César Ramos Castro.