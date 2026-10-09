FGE Guerrero ofrece recompensa de un Millón Quinientos Mil Pesos para localizar a 7 personas desaparecidas en el Municipio de Ajuchitlán

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Chilpancingo, Gro., a 08 de Octubre del 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guerrero ofrece una recompensa de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M/N) a quien proporcione información veraz, útil y oportuna que contribuya de manera eficaz a la localización de siete personas reportadas como desaparecidas, originarias del ejido El Balcón, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Lo anterior, como parte de las indagatorias que inició esta representación social por el delito de desaparición cometida por particulares.

La FGE Guerrero precisa que mantiene las acciones de gabinete y campo a través de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La información que proporcione la ciudadanía será recibida de manera confidencial en la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, ubicada en Calle 2, Manzana F, lote 139, colonia Villa Moderna, C.P. 39070, Chilpancingo, Guerrero; además, a través de los números telefónicos y de mensajería WhatsApp 733 100 5579 y 55 7442 3172.

Cualquier dato que pueda contribuir a la localización de las personas será relevante para el desarrollo de las investigaciones.

La #FGEGuerrero reitera su compromiso de fortalecer las acciones de búsqueda y procuración de justicia, y exhorta a la ciudadanía a colaborar con información que permita dar con el paradero de las siete personas desaparecidas.