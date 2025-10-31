Propone Diputado exhorto a la Cámara de Diputados Federal para regularizar las Preparatorias Federales

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 30 de Octubre del 2025.- El diputado Edgar Ventura de la Cruz presentó una propuesta para que la Cámara de Diputados Federal, en el marco del análisis y revisión del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2026, contemple un incremento al presupuesto de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), con el objetivo de regularizar las Preparatorias Populares del estado.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública, donde se analiza como parte de un Acuerdo Parlamentario.

En su exposición, el legislador destacó que la educación es un derecho consagrado en la Constitución, aunque reconoció que aún existen importantes desafíos, especialmente en las comunidades más alejadas, donde el rezago educativo es más profundo.

Ventura de la Cruz subrayó que las Preparatorias Populares surgieron como una alternativa educativa para jóvenes de zonas rurales, y que cada año enfrentan dificultades para acceder a recursos suficientes que les permitan atender a más de 12 mil estudiantes.

Asimismo, recordó que la mayoría de las 120 preparatorias populares cuentan con el aval académico de la UAGro, aunque no reciben presupuesto por parte de esta institución. Por ello, buscan su reconocimiento oficial, lo que permitiría garantizar condiciones laborales dignas para el personal docente y administrativo, así como recursos para atender las necesidades básicas de los planteles.

Finalmente, el exhorto contempla que, a través de la Secretaría de Educación estatal y en el ejercicio de sus facultades administrativas y presupuestales, se inicien los trámites necesarios para otorgar certeza jurídica a estas instituciones educativas.