Proponen tipificación penal de la “violencia en el entorno escolar”

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Chilpancingo, Gro., a 05 de Octubre del 2026.- Con el propósito de prevenir, sancionar y atender las conductas violentas en el ámbito educativo, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena) presentó una iniciativa de adiciones al Código Penal del Estado para incorporar la figura de “violencia en el entorno escolar”.

Desde tribuna, la legisladora argumentó que esta problemática requiere atención urgente porque afecta física, psicológica y emocionalmente a todas y todos los que integran la comunidad escolar, tanto niñas, niños y adolescentes, como docentes, directivos, madres y padres de familia.

En ese tenor, relató que de acuerdo con datos de organismos nacionales e internacionales, el acoso y otras formas de violencia tienen una importante incidencia entre la población estudiantil, y en Guerrero, en particular, es señalada por niñas, niños y adolescentes como una de las principales razones para abandonar los estudios.

Calixto Jiménez enfatizó que la propuesta no busca criminalizar a las y los estudiantes, sino proteger su integridad y su futuro, bajo un enfoque humanista y preventivo que considere que detrás de una conducta violenta también pueden existir situaciones de abandono, maltrato o entornos que requieren atención.

La iniciativa plantea considerar como “violencia en el entorno escolar” las agresiones físicas o sexuales, la violencia digital, intimidación, hostigamiento, acoso o insultos cometidos contra alguna persona integrante de la comunidad educativa, dentro o fuera de los planteles, cuando se atente contra su integridad o su vida.

Asimismo, establece que cuando estas conductas sean cometidas por adolescentes, se privilegien medidas de orientación, protección, prevención y apoyo psicológico especializado, en apego a la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes.

De la misma forma, contempla la corresponsabilidad de madres, padres o tutores para la reparación integral del daño, sanciones de 50 a 200 días multa, penas de seis meses a cuatro años de prisión y tratamiento psicológico especializado cuando así lo determine la autoridad judicial.

Agregó que estas sanciones aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad, adulta mayor o mujer embarazada; cuando exista abuso de una posición de autoridad o confianza dentro de la escuela; la agresión sea cometida en grupo o por interpósita persona, o se realice a través de medios digitales.

La legisladora justificó que la violencia en las escuelas no debe normalizarse, sino que se deben generar condiciones para que los espacios educativos sean lugares seguros, de convivencia y desarrollo para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personal educativo.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación correspondientes.