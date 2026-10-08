Plantean prohibir promoción de nombres en las obras públicas municipales

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 07 de Octubre del 2026.- El diputado Edgar Ventura de la Cruz presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para prohibir a los ayuntamientos que en las placas de inauguración o cualquier medio de identificación de obras públicas municipales se coloquen nombres, imágenes, símbolos o sobrenombres de integrantes del Cabildo o servidores públicos.

El legislador por el PT refirió que una práctica recurrente, principalmente de los presidentes municipales, es poner su nombre en las obras que proyectan y ejecutan, en el afán de resaltar su figura y aspiraciones políticas.

Abundó en que su propuesta tiene como propósito fundamental prohibir que los ayuntamientos inauguren obras públicas de carácter municipal utilizando nombres de ediles o funcionarios públicos municipales, sobrenombres o símbolos que permitan distinguir la realización de la obra con un funcionario municipal, y únicamente se identifique con el nombre del ayuntamiento y el periodo correspondiente.

Indicó que esta modificación retoma los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, evitando la promoción personalizada de servidores públicos.

“Esta reforma pretende cerrar posibles vacíos legales y evitar que los recursos públicos sean utilizados para fines de promoción personal, además de fortalecer la equidad democrática y garantizar que la comunicación gubernamental mantenga un carácter institucional”, apuntó.

La iniciativa por la que se adiciona la fracción X al artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis y dictaminación.