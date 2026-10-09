Realiza Congreso del Estado el foro “Hacia un Guerrero libre de violencia laboral”

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Chilpancingo, Gro., a 08 de Octubre del 2026.- Con el propósito de visibilizar la violencia en los centros de trabajo, escuchar testimonios y recabar propuestas que contribuyan a la protección de los derechos laborales, el Congreso del Estado, a través de las comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Económico y Trabajo, en coordinación con el Observatorio Nacional contra la Violencia Laboral, realizó este jueves el Foro de Parlamento Abierto “Hacia un Guerrero libre de violencia laboral”, como parte del trabajo de análisis y perfeccionamiento de la iniciativa para declarar el 18 de octubre de cada año como Día Estatal contra la Violencia Laboral.

Al inaugurar los trabajos del foro, la diputada Araceli Ocampo Manzanares, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y promovente de la iniciativa, señaló que este ejercicio de parlamento abierto tiene por objeto escuchar a quienes han enfrentado situaciones de violencia laboral, identificar las distintas manifestaciones de esta problemática y conocer los vacíos legales existentes, a fin de enriquecer el dictamen que habrá de analizar el Poder Legislativo.

La legisladora destacó que el acoso, el hostigamiento, las amenazas, la discriminación y las represalias no deben considerarse prácticas normales en los espacios laborales, ya que vulneran la dignidad de las personas y generan consecuencias que trascienden el ámbito del trabajo y afectan también a sus familias.

Explicó que la propuesta de establecer una fecha estatal no pretende sustituir las leyes ni los mecanismos de atención existentes, sino fortalecer la conciencia pública y promover acciones permanentes de prevención, sensibilización y erradicación de este tipo de violencia.

Asimismo, hizo referencia al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

En su intervención, el diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció el trabajo legislativo de Araceli Ocampo y le adelantó su respaldo para impulsar la aprobación del proyecto.

El legislador subrayó la importancia de garantizar condiciones laborales dignas, fortalecer el respeto entre empleadores y trabajadores, y promover relaciones basadas en la responsabilidad y el reconocimiento de los derechos de las personas.

Por su parte, Omar Estrada Bustos, secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, reconoció la importancia de visibilizar esta problemática y señaló que el miedo a denunciar constituye uno de los principales obstáculos para atenderla.

El funcionario destacó que las instituciones laborales cuentan con mecanismos de conciliación, defensa, inspección y atención gratuita para las personas trabajadoras, y reiteró el compromiso del gobierno estatal de contribuir a la prevención de estas conductas.

En su oportunidad, la titular de la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Guerrero, Mariana García Guillén, consideró que esta declaratoria permitirá mantener vigente la reflexión sobre las distintas expresiones de violencia laboral, entre ellas las amenazas, la discriminación, el incumplimiento de condiciones de seguridad y la falta de respeto a los horarios de trabajo.

En tanto, la directora general del Trabajo y Seguimiento Laboral del Gobierno del Estado, Arely Bailón Vélez, destacó la necesidad de establecer protocolos preventivos en los centros laborales y garantizar que las personas puedan presentar quejas y denuncias sin temor a represalias, con el acompañamiento de las autoridades competentes.

Durante el encuentro se llamó a organizaciones sindicales, autoridades, especialistas y personas trabajadoras para hacer propuestas que permitan avanzar hacia espacios laborales seguros, respetuosos y libres de violencia.

Asistieron al evento Fernando Esteban Ramírez, segundo visitador de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en representación de la presidenta Cecilia Narciso Gaytán; Perla Martínez García, presidenta y fundadora del Observatorio Nacional contra la Violencia Laboral; Esmeralda Antúnez Flores, representante del Observatorio Estatal contra la Violencia Laboral en Guerrero; Miguel Edgar Bretón Sepúlveda, secretario general del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Salud; Donato Vergara Chávez, titular del Departamento de Inspección y Normas en el Empleo; Nélida Guevara Alarcón, diputada suplente, así como representantes de organizaciones sindicales, instituciones y personas trabajadoras.