Presentan avances en detenciones, aseguramientos y combate a delitos en Guerrero

Anuncio

Resultados semanales reflejan coordinación interinstitucional en favor de la paz en Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 08 de Septiembre del 2025.– El vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, Randy Suastegui Cebrero, dio a conocer los resultados obtenidos en el estado durante la semana del 1 al 7 de septiembre, derivados de las acciones conjuntas de seguridad, procuración de justicia y prevención del delito.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó que, gracias al trabajo coordinado entre las corporaciones estatales y federales, se logró la detención de 22 personas por su probable responsabilidad en delitos del fuero común y federal, así como el aseguramiento de 7 armas cortas, 10 cargadores y 999 cartuchos útiles.

Además, indicó que se decomisaron más de 5.4 kilos de marihuana, 391 dosis de cristal y 9 dosis de cocaína, y 391 de probable heroína, generando una pérdida económica estimada de 679 mil pesos a la delincuencia.

Señaló también que, durante el Operativo Vacacional 2025 se brindaron más de 48 mil orientaciones, 609 servicios viales, 508 recorridos de vigilancia en centros recreativos y playas, además de 84 rescates acuáticos, garantizando la seguridad de turistas y residentes en el estado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó la ejecución de 28 órdenes de aprehensión por delitos como homicidio, violación, abuso sexual, privación ilegal de la libertad, contra la salud y robo, asimismo, se lograron 11 vinculaciones a proceso y 9 sentencias condenatorias, con penas que van de 8 meses hasta 55 años de prisión, destacando la sentencia de 55 años por secuestro agravado dictada en Acapulco.

En acciones de combate a la extorsión, la FGE informó que atendió 23 tentativas y 12 casos de extorsión indirecta, evitando un daño patrimonial de 280 mil pesos, además de lograr la cancelación de 36 números telefónicos utilizados para actividades ilícitas.

La prevención social del delito se fortaleció con el programa “Escuela Segura”, que benefició a más de 16 mil personas mediante talleres y actividades de proximidad en diferentes regiones del estado.

Finalmente, Suastegui Cebrero subrayó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, con el compromiso de garantizar la tranquilidad de las y los guerrerenses.