Prioridad del Congreso es el trabajo legislativo: Jesús Urióstegui

Chilpancingo, Gro., a 05 de Marzo del 2026.- El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó que en el ámbito legislativo se mantiene el diálogo con las fracciones del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, privilegiando la construcción de acuerdos en favor de Guerrero, mientras el debate sobre la reforma electoral se desarrolla principalmente en el ámbito federal.

En entrevista, el legislador explicó que el tema partidista se ha estado atendiendo mediante el diálogo entre las dirigencias y los liderazgos de los partidos aliados, por lo que en el Congreso local la prioridad es seguir construyendo acuerdos legislativos. Señaló que, aunque la discusión sobre la reforma electoral ya se encuentra planteada a nivel nacional, en el Poder Legislativo estatal se mantendrá la disposición para dialogar con todas las fracciones cuando corresponda.

Urióstegui García indicó que incluso ha sostenido reuniones de trabajo con representantes del Partido Verde y del Partido del Trabajo como parte de un ejercicio de acercamiento institucional, subrayando que la intención es fortalecer el diálogo y el consenso para avanzar en los temas que requiere la entidad.

“El papel que nos corresponde como legisladores es cumplir nuestra función y seguir construyendo por el bien de Guerrero, sumando a través del diálogo con los demás partidos”, expresó.

En otro tema, al ser cuestionado sobre las aspiraciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027 que pueden tener y han externado algunos legisladores, Urióstegui reiteró que en este momento su prioridad es atender la agenda legislativa del Congreso.

El presidente de la Jucopo señaló que aún hay tiempo para definir aspiraciones políticas, pero consideró que por ahora la responsabilidad principal es cumplir con el mandato que les ha conferido la ciudadanía.

Entre los temas prioritarios mencionó diversas armonizaciones legislativas pendientes, así como la atención de la reforma judicial y otros asuntos que requieren atención urgente en el Congreso del Estado.

Agregó que el próximo Consejo de Morena podría definir las reglas y bases rumbo al proceso electoral, por lo que cada actor político deberá tomar posteriormente sus decisiones, pero insistió en que primero debe cumplirse con la responsabilidad legislativa.

“Primero tenemos que atender la responsabilidad que tenemos con las y los guerrerenses; después vendrán las decisiones personales”, puntualizó.