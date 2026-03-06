Supervisa Liz Salgado programa “Letras Sanas”; que fortalece la alimentación escolar en Chilpancingo

Anuncio

DIF Guerrero mantiene compromiso con la sana alimentación de niñas y niños

Chilpancingo, Gro., a 05 de Marzo del 2026.– Como parte de las acciones orientadas a fortalecer el bienestar y el desarrollo integral de la niñez guerrerense, la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero), Liz Salgado Pineda, realizó la supervisión del programa de desayunos escolares “Letras Sanas” en el jardín de niños General Vicente Guerrero, en el municipio de Chilpancingo de los Bravo.

Durante esta actividad, la funcionaria estatal, acompañada por la presidenta del Sistema DIF Municipal de Chilpancingo, Laura Bello Manzano, visitó el comedor escolar y compartieron la entrega de desayunos calientes a las y los estudiantes del plantel, como parte de este programa que busca garantizar el acceso a alimentos nutritivos para niñas y niños que asisten a escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional.

Liz Salgado informó que el programa “Letras Sanas” beneficia a niñas y niños en todas regiones del estado, en centros educativos, con el objetivo de contribuir a una alimentación adecuada que favorezca el desarrollo físico de la población infantil, mejore sus condiciones de aprendizaje y promueva acciones de orientación y educación alimentaria.

De igual forma, destacó que estas acciones forman parte de la política social impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, orientada a fortalecer programas que atienden de manera directa las necesidades de la niñez y promueven su bienestar integral.

En el marco de esta jornada también se promovió la campaña “Infancia Sin Violencia”, iniciativa impulsada por el DIF Guerrero para prevenir y erradicar el maltrato infantil, a través de esta estrategia se difunden canales de denuncia y se fomenta la construcción de entornos seguros y libres de violencia para niñas y niños, reforzando la protección integral de sus derechos.