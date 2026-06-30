Propone Diputado Jhobanny Jiménez retiro de anuncios que deslindan de responsabilidad a estacionamientos

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 29 de Junio del 2026.— El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza propuso un punto de acuerdo para exhortar a los 84 Ayuntamientos y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres a que realicen una revisión exhaustiva en los establecimientos comerciales y estacionamientos que cobran por dicho servicio, con el objetivo de proteger los derechos de las y los consumidores guerrerenses.

El legislador planteó que, en coordinación con la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Guerrero, las autoridades municipales procedan al retiro inmediato de cualquier letrero, anuncio, boleto o cláusula que contenga las expresiones “No nos hacemos responsables”, “se estaciona bajo su propio riesgo” o cualquier otra equivalente relativa a robos, daños o pérdidas.

Al fundamentar su propuesta, el diputado señaló que dichas leyendas, además de ser contrarias a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a los códigos civiles vigentes, intentan eximir de responsabilidad a los prestadores de servicios por daños.

Jiménez Mendoza subrayó que el servicio de estacionamiento pagado genera un contrato de depósito o custodia, lo que obliga al prestador del servicio a responder por los menoscabos o daños sufridos por los vehículos. Asimismo, recalcó que la PROFECO ha señalado que estos avisos carecen de validez jurídica y pueden constituir publicidad engañosa. La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su análisis y dictaminación correspondiente.