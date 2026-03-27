Propone Diputada reconocer en la Ley de educación el programa educativo “Así Somos”

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Chilpancingo, Gro., 26 de marzo de 2026.– La diputada Erika Isabel Guillén Román propuso adicionar la Ley de Educación del Estado de Guerrero para garantizar la continuidad y difusión del programa educativo-cultural “Así Somos”.

En su propuesta, turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, la legisladora señaló que desde hace poco más de 35 años el periódico-cartel denominado “Así Somos” ha cumplido a cabalidad con la tarea de preservar la memoria colectiva de Guerrero.

Indicó que este periódico es un proyecto que trascendió el papel para convertirse en un instrumento pedagógico y en un testimonio vivo de la historia, que desde su creación —impulsado por el escritor guerrerense Juan Sánchez Andraca y la Secretaría de Educación Guerrero— ha documentado la memoria de los municipios, difundido sus tradiciones y acercado el conocimiento histórico a aulas y comunidades.

Agregó que su formato está diseñado para ser visto, leído y compartido colectivamente en escuelas, plazas, bibliotecas y espacios públicos, lo que le permite fungir como un medio que democratiza el acceso al conocimiento, convierte la historia en una experiencia accesible y facilita que niñas, niños, jóvenes y docentes se reconozcan en los contenidos que se difunden.

Sin embargo, señaló que este programa no cuenta con un reconocimiento expreso dentro de la Ley de Educación del Estado de Guerrero, lo que lo coloca en una condición de vulnerabilidad institucional, ya que su continuidad queda sujeta a decisiones administrativas que pueden cambiar con el tiempo.

Por ello, propuso adicionar un párrafo al artículo 43 de la Ley Número 464 de Educación del Estado de Guerrero, a fin de establecer la obligación de la autoridad educativa de promover y garantizar la continuidad, difusión y aprovechamiento pedagógico del programa “Así Somos”, como herramienta para la enseñanza de la historia regional y la valoración del patrimonio cultural.

Asimismo, planteó adicionar una fracción al artículo 106 para que la Secretaría de Educación Guerrero tenga la atribución expresa de publicar, difundir, preservar y asegurar el acceso a este periódico-cartel en las instituciones educativas del estado.

EXHORTO TRÁNSITO

La diputada también propuso exhortar a la Dirección General de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos del Estado, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, para que diseñe, implemente y fortalezca campañas permanentes de concientización y prevención orientadas a promover el uso responsable de motocicletas.

En el exhorto, que es analizado por la Comisión de Transporte, la legisladora plantea priorizar acciones enfocadas en la obligatoriedad del uso del casco de protección certificado, el respeto al número de tripulantes permitido y el fortalecimiento de los operativos de supervisión y vigilancia vial, particularmente en zonas urbanas y con alta incidencia de accidentes.