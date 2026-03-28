Evelyn Salgado inaugura la rehabilitación del puente “El Pedregal” junto al titular de la SICT, Jesús Esteva Medina

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Con una inversión de mil 880 millones de pesos, el gobierno federal ha intervenido 76 puentes y más de 5 mil acciones de rehabilitación carretera en Guerrero

Acapulco, Gro., a 27 de Marzo del 2026.- “Con estas acciones de infraestructura nuestro estado está abriendo una nueva página de esperanza y de justicia social”, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al inaugurar la reconstrucción del puente “El Pedregal” en Acapulco.

Junto al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México, Jesús Antonio Esteva Medina, la jefa del Ejecutivo señaló que este es uno de los casi 70 puentes que el gobierno de México ha rehabilitado en Guerrero a través de la SICT, tras el paso del huracán John.

“Esto muestra la determinación de poner a Guerrero como una prioridad del Plan Carretero Nacional, que nos coloca en un eje estratégico de conectividad”, indicó Evelyn Salgado, al reconocer el interés que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto en la reconstrucción de Guerrero con la implementación de programas como el de Conservación y Bacheo con trenes de pavimentación, y el de Caminos Artesanales, el cual inició en La Montaña y Costa Chica, extendiéndose a La Sierra; sumando 5 mil 245 acciones en reparación y construcción de infraestructura carretera.

Por su parte, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, dio a conocer que el puente “El Pedregal”, fue construido en el 2001, dejándose inicialmente con 25 metros de longitud y 4 metros de altura entre el agua y el puente, conectando a Acapulco, Coyuca de Benítez, Juan R. Escudero y Chilpancingo.

Después del paso de los huracanes Otis y John, el puente sufrió daños estructurales y colapso de accesos, por lo que se determinó que para su correcto funcionamiento y durabilidad, se debía hacer una recuperación con un “periodo de retorno de mil años”, lo cual significa que la estructura está preparada para venidas de agua que corresponden a lluvias que se pueden presentar una de cada mil años, pues inicialmente estaban preparados para una lluvia torrencial de cada 100 años.

“Eso significa que ahora tiene mucha mayor capacidad, ahora tiene 60 metros de longitud, en vez de 25; en vez de 4 metros de altura, ahora tiene 11 metros de altura entre el nivel de agua y del puente, se requirió hacer voladuras con explosivos porque es roca”, indicó Esteva Medina.

De igual forma, el funcionario señaló que el puente tuvo una ampliación de 6 a 9 metros de ancho, lo cual representa 160 metros de intervención total, así mismo, indicó que se concluirán cunetas que reforzarán la salida de agua a petición de un habitante, así como la instalación de luminarias.

“El puente cambió completamente su condición de seguridad, tanto de capacidad hidráulica como de capacidad estructural”, destacó el funcionario.

Cabe resaltar que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han invertido mil 880 millones de pesos en la reparación y remodelación de 68 puentes en todo el estado, además de 8 más que se encuentran en la carretera 200 que va de Zihuatanejo a Salina Cruz, dando un total de 76 puentes en el estado, lo cual suma una longitud de 4.6 kilómetros de rehabilitación.

En el evento protocolario estuvieron la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez y el director general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte Guerrero, Ricardo Alarcón Abarca.