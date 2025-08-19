INFONAVIT realizará Ferias de Atención en Guerrero

Anuncio

● Se llevarán a cabo el 19, 21 y 27 de agosto, en los municipios de Iguala de Independencia y Chilpancingo, para asesorar a las y los trabajadores sobre las opciones crediticias que ofrece el Instituto.

● Las personas acreditadas también podrán recibir atención sobre el congelamiento de saldos y mensualidades de los financiamientos.

Acapulco, Gro. a 19 de Agosto del 2025.- El INFONAVIT realizará Ferias de Atención en los municipios de Iguala de Independencia y Chilpancingo, con el objetivo de acercar sus diferentes productos de financiamiento a las y los derechohabientes.

La atención se brindará en los siguientes horarios, días y ubicaciones:

▪️Martes 19 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas, en el Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, ubicado en avenida Vicente Guerrero #1, colonia Centro.

▪️Jueves 21 de agosto, de 08:30 a 15:00 horas, en la Feria Nacional del Empleo para las Juventudes en Chilpancingo, instalada en la cancha 300, boulevard Vicente Guerrero, en la colonia Obrera.

▪️Miércoles 27 de agosto, de 08:30 a 15:00 horas, en la Feria Nacional del Empleo para las Juventudes en Iguala, que se ubica en la explanada de la Plaza Cívica de las “Tres Garantías”, situada en la colonia Centro.

Las y los asistentes también podrán:

· Saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito.

· Recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno.

· Solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

Las personas que acudan a las ferias y ya cuenten con un crédito, también podrán verificar si son beneficiarias del programa de congelamiento de saldos y mensualidades de créditos, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, conocerán los apoyos adicionales de este programa, como son la reducción en la tasa de interés, en su mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de su deuda.

Con esta acción, se busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.