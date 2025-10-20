Propone Diputado crear Programa de Atención Integral a niños y adolescentes en situación de calle

Anuncio

Chilpancingo, Gro. a 19 de Octubre del 2025.– El Diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón presentó una iniciativa de reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, con el propósito de reconocer de manera expresa el derecho de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle a recibir protección integral del Estado.

Explicó que la propuesta busca garantizar el acceso a un albergue seguro, alimentación, salud, educación y protección contra toda forma de explotación o violencia, mediante la creación de un Programa Estatal para la Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle, que coordine acciones interinstitucionales para su atención y desarrollo integral.

Informó que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen más de 110 mil niñas, niños y adolescentes en situación de calle, quienes enfrentan diariamente carencias alimentarias, falta de acceso a servicios de salud y educación, y una alta exposición a la violencia, la explotación laboral y sexual, entre otros riesgos.

En el caso de Guerrero, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 revela que alrededor de 36 mil niñas, niños y adolescentes trabajan en condiciones de informalidad extrema, muchos de ellos en espacios públicos de ciudades como Acapulco, Chilpancingo e Iguala; mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reporta que más del 66 por ciento de la población infantil del estado vive en condiciones de pobreza, lo que coloca a miles de niñas y niños en alto riesgo de llegar a las calles como medio de subsistencia.

Por ello, dijo que de aprobarse la Creación del Programa Estatal para la Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle será coordinado por el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales DIF, se establecerán objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de detección temprana, restitución de derechos, coordinación interinstitucional, prevención del reclutamiento delictivo y evaluación con participación de la sociedad civil.

Así como la implementación de brigadas permanentes de detección, acompañamiento y protección a cargo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con las dependencias de salud, educación y desarrollo social, campañas permanentes de prevención frente a la explotación laboral y sexual infantil, así como acciones de sensibilización y reintegración familiar supervisada y políticas públicas con enfoque de derechos humanos y de interés superior de la niñez, que prioricen la atención de este sector en los programas sociales estatales y municipales entre otras acciones.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.