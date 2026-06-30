Fortalece Evelyn Salgado coordinación del gabinete para consolidar resultados en Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 29 de Junio del 2026.- Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones de gobierno y fortalecer la coordinación institucional, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó una reunión de trabajo con las y los integrantes de su gabinete.

Durante el encuentro, se revisaron los avances de los programas, proyectos y acciones que desarrolla cada dependencia, para seguir consolidando resultados y definir las prioridades que marcarán la agenda de trabajo durante el segundo semestre del año.

La mandataria estatal destacó que el trabajo coordinado entre las dependencias permite brindar una atención más eficiente a la ciudadanía y dar continuidad a las obras y programas que se ejecutan en las distintas regiones de la entidad, privilegiando el bienestar de las y los guerrerenses.

Evelyn Salgado reiteró que su administración trabaja en territorio con responsabilidad, cercanía y eficiencia para atender las necesidades de la población, fortaleciendo la coordinación institucional y el servicio público en beneficio de las familias guerrerenses.