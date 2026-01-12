Llega la Gira del Juguete 2026 a Chautipan, Omiltemi, Xocomanatlán y Amojileca

Anuncio

Encabeza Liz Salgado la celebración para infancias de comunidades serranas

Chilpancingo, Gro., a 12 de Enero del 2026.- En la ruta de fortalecer el bienestar de la niñez guerrerense, y como parte de las acciones prioritarias de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero), continúa la “Gira del Juguete 2026”, en esta ocasión se visitaron localidades serranas, beneficiando a niñas y niños de comunidades prioritarias con actividades recreativas y la entrega de juguetes, lo que reafirma el compromiso del gobierno estatal de fortalecer las acciones que construyan y fortalezcan el tejido social.

Durante este recorrido, la gira del Juguete visitó las localidades de Chautipan, Omiltemi, Xocomanatlán y Amojileca, donde niñas y niños participaron en celebraciones que incluyeron la entrega de juguetes, juegos, show de payaso, piñatas, alimentos y sorpresas, en un ambiente de convivencia familiar.

Las actividades fueron encabezadas por la presidenta honoraria del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, quien acompañó a las familias de estas comunidades y reiteró que el bienestar de la niñez es una prioridad dentro de la política social del gobierno del estado, impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, con el objetivo de llevar apoyos de manera directa a las localidades que más lo requieren.

Liz Salgado destacó que la Gira del Juguete 2026 forma parte de una estrategia integral orientada a promover el desarrollo emocional y social de niñas y niños, fortaleciendo valores como la convivencia y la solidaridad con trabajo en territorio.

La Gira del Juguete 2026 se realiza por tercer año consecutivo como resultado del trabajo coordinado entre el gobierno del estado y el Sistema DIF Guerrero, consolidándose como una iniciativa que permite acercar las celebraciones del Día de Reyes a comunidades de distintas regiones de la entidad.

La celebración incluyó la visita de los Reyes Magos, así como actividades lúdicas y recreativas para el esparcimiento de las familias asistentes, reafirmando el compromiso institucional de seguir trabajando con amor, cercanía y vocación social en favor de la niñez guerrerense.