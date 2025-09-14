Nombra el Rector Javier Saldaña Almazán al periodista Sergio Ocampo al frente de Radio UAGro

Anuncio

Destaca Javier Saldaña Almazán la importancia de este foro informativo para la comunidad universitaria y el pueblo de Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 13 de Septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán designó al periodista Sergio Ocampo Arista como responsable de Radio Universidad.

Durante una reunión con trabajadores de la emisora, Saldaña Almazán reconoció la importancia de este medio de comunicación, que promueve los valores y proyectos de la comunidad universitaria.

“Su labor de informar y dar voz a la comunidad universitaria y al pueblo de Guerrero es una misión fundamental que, como institución educativa, hemos abrazado desde los orígenes de nuestra universidad”, indicó el rector Javier Saldaña Almazán.

“Con especial cariño, recordamos a nuestro querido amigo, el Mtro. Víctor Wences Martínez, por su invaluable trabajo y dedicación a este gran proyecto”, expresó en memoria del anterior jefe de Radio Uagro.

En el marco de este diálogo, informó que ha designado al periodista Sergio Ocampo Arista como Responsable de Radio Universidad.

“Su destacada trayectoria y vocación periodística son garantía de que, con el respaldo de todo el equipo, relanzarán este importante foro informativo para la comunidad UAGro y nuestro estado”, afirmó finalmente Saldaña Almazán.