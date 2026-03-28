Propone Diputado regular Hospitales Privados en Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 27 de Marzo del 2026.– El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza presentó una iniciativa con el objetivo de regular los servicios de salud privados, estableciendo la obligación de contar con Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), así como reforzar los mecanismos de supervisión y responsabilidad sanitaria, a fin de garantizar una atención médica oportuna, segura y de calidad.

El legislador informó que en Guerrero el sector privado representa un complemento fundamental del sistema público de salud; sin embargo, advirtió que la falta de una regulación específica ha permitido que algunos establecimientos se promocionen como de “alta especialidad” sin contar con la infraestructura indispensable, como las Unidades de Cuidados Intensivos.

La iniciativa plantea establecer como requisito mínimo que los hospitales privados que se anuncien como de alta especialidad cuenten con al menos cuatro camas de UCI operativas, vincular este cumplimiento a la expedición y renovación de licencias sanitarias, así como incorporar sanciones —incluida la revocación de autorizaciones— en caso de incumplimiento.

La propuesta de reforma, por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59, se incorpora el artículo 59 Bis, se reforma el artículo 273 y las fracciones IX y X, y se adiciona una fracción XI al artículo 279 de la Ley 1212 de Salud del Estado de Guerrero, está siendo analizada en el Congreso.

PIDE CREACIÓN DE ACERVO INFORMATIVO

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza también presentó un punto de acuerdo para que, de manera conjunta, coordinada y urgente, la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y el Periódico Oficial del Gobierno del Estado implementen un “repositorio centralizado estatal de normatividad”, que permita publicar en sus portales de internet el acervo normativo vigente de forma idéntica, uniforme y actualizada, utilizando un mismo texto auténtico, formato estandarizado, numeración oficial y fecha de la última reforma vigente.

La propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política para su análisis.