Alza al transporte debe afectar lo menos posible a la población: Marco Tulio Sánchez

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Indicó que debe alcanzarse un entendimiento entre las autoridades y los concesionarios.

Gabriela Martinez/Digital Guerrero

Acapulco, Gro., a 28 de Marzo del 2026.- El diputado local de Morena, Marco Tulio Sánchez Alarcón, hizo un llamado a las autoridades estatales y al sector transportista a privilegiar el diálogo antes de autorizar cualquier incremento al pasaje, con el objetivo de que el ajuste tenga el menor impacto posible en la economía de la población.

En un encuentro con periodistas realizado este viernes, el legislador señaló que existe una solicitud por parte de concesionarios del transporte público para elevar la tarifa de 12 a 16 pesos, argumento sustentado en el incremento de insumos como combustibles, llantas y lubricantes.

Ante este escenario, consideró que las manifestaciones, como la registrada recientemente en la zona Diamante, deben ser el último recurso, una vez agotadas las vías de negociación con las autoridades competentes.

“El diálogo debe ser la primera opción. Las protestas tendrían que darse solo si no hay respuesta institucional”, expresó.

Sánchez Alarcón advirtió que un aumento en la tarifa afectaría directamente a las familias, especialmente a quienes dependen del transporte público para trasladarse diariamente a sus centros de trabajo, utilizando incluso más de una unidad.

Por ello, planteó que el eventual ajuste sea menor al solicitado por los transportistas, a fin de evitar un impacto severo en el gasto cotidiano de los usuarios.

En otro tema, el diputado subrayó la necesidad de mejorar las condiciones del servicio, al señalar que las unidades deben ofrecer una mejor imagen, con operadores uniformados y vehículos en óptimas condiciones, acordes con la relevancia turística de Acapulco.

Asimismo, recordó que ha llevado a tribuna del Congreso local las quejas ciudadanas en torno al funcionamiento del sistema Acabús, donde —dijo— persisten deficiencias como la falta de unidades, largos tiempos de espera y la ausencia de autobuses articulados y aire acondicionado.

Indicó que estas inquietudes ya fueron expuestas al director de Transportes, Arturo Salinas Sandoval, y adelantó que buscará diálogo con los responsables del sistema para impulsar su modernización y mejorar la calidad del servicio.