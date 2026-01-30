Proponen garantizar jornada laboral flexible a cuidadores de menores con discapacidad

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 29 de Enero del 2026.- El diputado Jesús Parra García presentó dos iniciativas para garantizar a madres, padres y tutores de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, enfermedad grave o condición de neurodesarrollo el acceso a una jornada laboral flexible y a permisos con goce íntegro de salario, sin afectar sus prestaciones ni su estabilidad laboral.

El diputado explicó en tribuna que ambas propuestas buscan atender una realidad que enfrentan miles de familias guerrerenses, donde madres, padres o tutores deben ajustar su vida laboral para brindar cuidados, terapias, consultas médicas y tratamientos especializados a sus hijas e hijos, muchas veces sin contar con apoyos institucionales suficientes, lo que en numerosas ocasiones obliga a renunciar al empleo o reducir ingresos, afectando directamente la economía familiar y el desarrollo integral de las y los menores.

Informó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, en México más de 9.5 millones de personas viven con alguna discapacidad, y que en Guerrero, según el Censo 2020, el 6.6 por ciento de la población de 0 a 17 años presenta alguna discapacidad, lo que equivale a más de 82 mil niñas, niños y adolescentes. Esta situación coloca a la entidad entre las once con mayor población infantil con discapacidad y refuerza la urgencia de adoptar medidas legislativas que garanticen su derecho al cuidado y a la atención integral.

Explicó que las personas con algún tipo de discapacidad o condición del neurodesarrollo suelen enfrentar limitaciones para valerse por sí mismas, derivadas de la naturaleza de su padecimiento; sin embargo, esta circunstancia afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes, quienes requieren del apoyo de sus madres, padres o tutores como cuidadores primarios para recibir el tratamiento adecuado y necesario conforme a su condición.

Por ello, el legislador refirió que las iniciativas de modificación a las leyes pretenden reconocer el derecho humano al cuidado y establecer con claridad que las personas trabajadoras del servicio público responsables de niñas, niños o adolescentes con discapacidad, enfermedad grave o condición del neurodesarrollo accedan legalmente a esquemas de flexibilidad laboral y a permisos con goce íntegro de salario, sin que ello implique la pérdida de derechos laborales, antigüedad o prestaciones.

Las iniciativas de reforma y adición a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y a la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado, fueron turnadas a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su análisis y dictaminación.