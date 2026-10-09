SECTUR Guerrero da seguimiento a la operación turística ante lluvias en Acapulco

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Acapulco, Gro., a 08 de Octubre del 2026.- La Secretaría de Turismo de Guerrero da seguimiento a las condiciones de operación de los servicios turísticos y mantiene contacto con representantes del sector para conocer posibles afectaciones por las lluvias registradas en Acapulco.

Por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la secretaria de Turismo, Rosy Pavón Flores, mantiene comunicación con presidentes de cámaras empresariales y representantes del sector hotelero, a fin de conocer la situación y atender las necesidades que pudieran presentarse.

Hasta el momento, el Aeropuerto Internacional de Acapulco opera con normalidad, al igual que las líneas de autobuses Estrella de Oro y Costa Line, que no reportan cambios en sus servicios.

Asimismo, a través de la Subsecretaría de Servicios Turísticos, a cargo de Covadonga Gómez Huerta, y la Procuraduría Estatal del Turista, dirigida por Luis Pineda Sierra, se realizan recorridos en establecimientos turísticos para conocer los reportes de directivos y colaboradores, además de brindar información preventiva a hoteles, restaurantes, comercios y zonas de playa ante las lluvias y el alto oleaje, exhortando a atender los avisos oficiales para proteger a visitantes y trabajadores.

La SECTUR Guerrero se mantiene atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas y en comunicación con los prestadores de servicios turísticos para contar con información actualizada sobre la operación del sector.