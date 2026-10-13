Realizan 7ª. sesión sobre reformas y política pública contra la violencia hacia las mujeres

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Chilpancingo, Gro., a 12 de Octubre del 2026.- El Congreso del Estado realizó este lunes la Séptima Sesión de la Comisión de Reformas Legislativas y Política Pública del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de analizar los avances de diversas iniciativas y puntos de acuerdo presentados por diputadas de la LXIV Legislatura, así como la implementación de acciones de gobierno tendentes a garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres de la entidad.

La sesión fue encabezada por la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, diputada Leticia Mosso Hernández, acompañada del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Joaquín Badillo Escamilla y la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Erika Isabel Guillén Román.

Al hacer el uso de la voz, la diputada Leticia Mosso destacó que para erradicar la violencia contra las mujeres en Guerrero se requiere pasar del discurso a las acciones concretas, mediante la aplicación de políticas públicas coordinadas, recursos suficientes y atención a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan mujeres de comunidades rurales e indígenas.

Remarcó que la falta de presupuesto limita la operación tanto de las unidades de género como las instancias municipales del ramo, por lo que llamó a fortalecer la coordinación entre instituciones y exhortó a la Junta de Coordinación Política a impulsar la comparecencia de las y los presidentes municipales de los municipios con alerta de violencia de género, a fin de revisar el cumplimiento de sus obligaciones legales y la instalación de los sistemas correspondientes.

Mosso Hernández lamentó la ausencia de autoridades municipales en la sesión, y enfatizó que la protección de los derechos de las mujeres debe traducirse en resultados, seguridad y acceso efectivo a la justicia.

En su oportunidad, el diputado Joaquín Badillo reconoció que persisten problemas de desatención y falta de seguimiento a las acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que externó su compromiso de fortalecer la coordinación entre instituciones y poderes públicos, así como impulsar propuestas legislativas, presupuestales y acciones conjuntas con los ayuntamientos, en busca de revertir esa problemática.

Badillo Escamilla reconoció los avances en materia de participación política de las mujeres, aunque “hay aún barreras culturales en algunas comunidades”. En ese sentido, destacó que las iniciativas y reformas requieren un proceso de diálogo, acuerdos y seguimiento, por lo que convocó a trabajar de manera coordinada para lograr resultados concretos.

Por su parte, la diputada Erika Isabel Guillén destacó que Guerrero registra avances legislativos en materia de igualdad de género, como el reconocimiento de la violencia política contra las mujeres, aunque aún existen retos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, como en el caso de la despenalización del aborto durante las primeras doce semanas de gestación y el fortalecimiento de mecanismos para atender distintas formas de violencia.

La legisladora llamó a continuar impulsando leyes que respondan a las necesidades de las mujeres indígenas y afromexicanas, eliminando las barreras que persisten en los ámbitos social, económico y político.

Reconoció, por último, la labor de las instituciones y organizaciones civiles en la defensa de los derechos de las mujeres.

Participaron en el encuentro la directora estatal para Prevenir la Violencia Contra la Mujer, Marisela Reyes Reyes; la directora general de Estudios Legislativos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Mujer, Elvira Susano Arauda; la consejera del IEPC, Dulce Merary Villalobos Tlatempa; la directora de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado, Sindy Javier Hernández; la coordinadora de la Unidad de Género de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, María Teresa Gutiérrez Jiménez; la representante del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad, A. C., Rosa María Gómez Saavedra; la presidenta de la Asociación Civil Kanicheé Eslava , A. C., Beatriz Eslava Borja, así como las titulares de las unidades de Género de las secretarías de Finanzas y Administración, de Bienestar, de Seguridad Pública, de Educación, de Salud y de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, entre otras funcionarias.