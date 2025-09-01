Inicia el ciclo escolar en más de 14 mil escuelas de todos los niveles educativos de Guerrero: SEG

Anuncio

Más de un millón 100 mil estudiantes de todos los niveles educativos en las ocho regiones del estado

Se entregaron los libros de texto de los cuales se tienen el 100 por ciento para ser entregados en las diversas regiones del estado

Chilpancingo, Gro., a 01 de Septiembre del 2025.- En representación de la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Educación en Guerrero, Ricardo Castillo Peña dio el banderazo de inicio al ciclo escolar 2025-2026, con el retorno de más de un millón 100 mil estudiantes de todos los niveles educativos.

El evento se realizó en la escuela secundaria técnica número 81, Aarón M. Flores, ubicada en la colonia Jardines del Sur de Chilpancingo, donde el titular de la SEG pidió redoblar esfuerzos para combatir la deserción escolar y elevar los índices académicos.

En su mensaje, Castillo Peña hizo un llamado a los estudiantes a trabajar en la erradicación del acoso escolar, así como la violencia hacia las mujeres, y sobre todo a decir no a las drogas, temas prioritarios en la agenda de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y en las políticas públicas del gobierno federal.

Castillo Peña informó que se reanudan las labores en más de 14 mil escuelas desde preescolar hasta educación superior, destacando en Educación Básica regresan a clases 753 mil 506, quienes serán guiados por 48 mil 985 maestras y maestros en 10 mil 720 escuelas a lo largo y ancho de nuestro estado.

A ellos se suman los más de 142 mil 966 jóvenes de Educación Medio Superior y 83 mil 871 estudiantes de Educación Superior, de los cuales algunos ya iniciaron sus actividades académicas en días pasados.

Durante el evento se llevó a cabo la entrega simbólica de libros de texto gratuitos para alumnos de educación básica, de los cuales se tienen el 100 por ciento para ser entregados en las diversas regiones del estado, además entregaron material de limpieza.

Asistieron, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrara; el secretario general de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Silvano Palacios Salgado, el subsecretario de Finanzas de la SEG, Alejandro Moreno Lira y funcionarios.