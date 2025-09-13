Reconoce Evelyn Salgado lealtad, entrega y compromiso de las Fuerzas Armadas al rendir homenaje a los Niños Héroes de Chapultepec 

Anuncio

La Gobernadora conmemora el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en Chilpancingo

Llama a la unidad en la construcción de un Guerrero más justo, soberano y humano

Chilpancingo, Gro., a 13 de Septiembre del 2025.– Al encabezar la ceremonia conmemorativa por el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, junto a mandos militares y navales, convocó a la unidad y a seguir construyendo un México y un Guerrero más justo, soberano y humano.

Desde las instalaciones de la 35 Zona Militar, la mandataria estatal reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, que con lealtad y entrega sirven en todo el territorio nacional por mar, aire y tierra, además, destacó que, en momentos de adversidad, los soldados y marinos han estado cerca de la población llevando auxilio, esperanza y reconstrucción.

“La patria siempre se defiende y se levanta. Nunca rendirse y jamás claudicar”, expresó Salgado Pineda durante el acto solemne.

En su mensaje, la Gobernadora recordó que la gesta del Castillo de Chapultepec representa una página imborrable en la historia de México y un ejemplo de amor a la patria y subrayó que honrar la memoria de los Niños Héroes también significa reconocer la historia insurgente de Guerrero, tierra de mujeres y hombres que, como Nicolás Bravo, defendieron la soberanía nacional en momentos cruciales.

“Hoy las Fuerzas Armadas caminan junto al pueblo hombro con hombro en defensa de la patria y hacen de su vida un acto de amor a México”, señaló.

Durante este acto, con una salva de honor a cargo de una sección de fusileros del 50 Batallón de Infantería se rindió honor a los Niños Héroes.

Además, la mandataria estatal dio el pase de lista de los cadetes del Heroico Colegio Militar: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez, junto a los cadetes de la Escuela Naval, José Azueta y Virgilio Uribe, respondiendo los presentes a una sola voz: “¡Murió por la patria!”

La Gobernadora y autoridades civiles y militares montaron una guardia de honor en el monumento a los Niños Héroes en el campo militar de Chilpancingo.

Asistieron a la ceremonia el comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el diputado Héctor Suárez Basurto, representante del Poder Legislativo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el Fiscal General del Estado, Zipacná Torres Ojeda; el comandante de la Octava Región Naval, Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla; y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Oscar García Ponce de León, entre otros funcionarios.