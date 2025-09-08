Se ubica Jesús Urióstegui en lugar número 7 de ranking nacional de Presidentes de Congresos 

Anuncio

Chilpancingo Gro., a 08 de Septiembre del 2025.- El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado de Guerrero, se ubicó en el lugar número 7 del ranking nacional de presidentes de congresos locales, de acuerdo con la encuesta realizada por la consultora Gobernarte S.C.

Con un 35.45% de aprobación y 35.8% en nivel de conocimiento, Urióstegui colocó a Guerrero dentro del Top 10 nacional, junto a entidades como Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León, Morelos, Chihuahua, Nayarit y Durango.

La medición fue elaborada entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre, con una muestra de 885 encuestas aplicadas en todo el país y con un nivel de confianza del 95%.

El primer lugar del ranking lo ocupó Fabiola Alanís Sámano, presidenta del Congreso de Michoacán, seguida de Laura Artemisa García Chávez de Puebla y Jesús Sesma Suárez de la Ciudad de México.

Este reconocimiento refleja el posicionamiento que ha logrado el Congreso de Guerrero en el ámbito nacional bajo la conducción del diputado Urióstegui, quien preside la JUCOPO, órgano político encargado de conducir los trabajos legislativos y construir acuerdos entre las distintas fuerzas parlamentarias.