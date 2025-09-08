La Gobernadora Evelyn Salgado encabezó el izamiento de bandera y convocó a la unidad por Guerrero 

Anuncio

¡Guerrero celebra el mes patrio con unidad, identidad y orgullo nacional!

“México y Guerrero son más que historia, son esperanza viva y futuro compartido”: ESP

Chilpancingo, Gro., a 08 de Septiembre del 2025.– Al encabezar la ceremonia cívica de izamiento de Bandera Nacional en la Casa del Pueblo, correspondiente al mes de septiembre, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con fervor patrio llamó a la unidad y a seguir trabajando con la misma convicción, fuerza y pasión de estos cuatro años de gobierno, para sostener con firmeza los valores de igualdad y justicia, por la paz y bienestar de las y los guerrerenses.

“México y Guerrero son más que historia, son esperanza viva y futuro compartido. Nuestro deber es honrar a quienes nos dieron libertad, a quienes defendieron con hechos la justicia, la paz y la dignidad de nuestro pueblo”, expresó la mandataria durante su mensaje.

Desde la explanada de la Casa del Pueblo, la gobernadora reconoció el esfuerzo de las y los servidores públicos en estos cuatro años de su gobierno y adelantó que los dos informes restantes de su administración se realizarán en el mes de septiembre, ya que en años anteriores las contingencias naturales impidieron llevar a cabo este ejercicio público de rendición de cuentas ante el pueblo de Guerrero.

Salgado Pineda subrayó que septiembre recuerda a las y los mexicanos que la libertad, la justicia y la soberanía no son dádivas, sino conquistas alcanzadas con valentía y esfuerzo colectivo. También recordó las fechas célebres, como el 6 de septiembre que conmemora la proclamación de las Leyes de Reforma por Benito Juárez, mientras que el 8 se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, refrendando el compromiso de que en Guerrero ningún niño, niña o persona quede excluida del derecho a aprender.

Asimismo, destacó que el 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio; el 13 de septiembre se rinde homenaje a los Niños Héroes de Chapultepec; y el 14 de septiembre, la instalación del Congreso de Chilpancingo convocado por Morelos.

Agregó que el 15 y 16 de septiembre se recuerda el inicio de la lucha por la soberanía nacional; el 21, el Día Internacional de la Paz; el 27 y 28, la consumación y la firma del Acta de Independencia; mientras que el 30 de septiembre el natalicio de José María Morelos y Pavón, el Siervo de la Nación.

Durante el acto se rindieron honores a los lábaros patrios y se contó con la participación del Ballet Folclórico Danza en el Viento, que presentó la pieza “El Jarabe Tapatío”, acompañado por el Mariachi Perla Negra, en un ambiente de identidad y orgullo nacional.

En el presidium estuvieron presentes los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, mandos militares y funcionarios estatales.