Evelyn Salgado alista estrategia para garantizar seguridad de familias en fiestas patrias

Coordina acciones de seguridad con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 08 de Septiembre del 2025.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde se acordó reforzar los operativos de seguridad en el estado en el marco de las fiestas patrias del mes de septiembre.

Con la participación de instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se estableció un plan integral para garantizar la tranquilidad de las familias guerrerenses durante las actividades cívicas, como prioridad el bienestar y la paz social, para que la población disfrute con orgullo el mes de la Independencia de México.