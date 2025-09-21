“El deporte nos une y fomenta buenos valores”, afirma Javier Saldaña Almazán 

Anuncio

El rector de la Uagro jugó en el Partido por la Paz y la Amistad

Ana Lilia Torres

Acapulco, Gro., a 20 de Septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán afirmó que esta institución trabaja para ofrecer una educación de calidad, pero también promueve la cultura y el deporte.

Este sábado, se celebró el Partido por la Paz y la Amistad, entre los equipos Leyendas Aguilas de la Uagro contra Leyendas del Futbol Mexicano.

Este evento deportivo contó con la presencia de integrantes de la comunidad universitaria y sus familiares, quienes se dieron cita en la Unidad Deportiva Acapulco (UDA) de la colonia Progreso.

El rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán jugó en el partido, portando la camiseta de Leyendas de Aguilas de la Uagro.

Posteriormente, dirigió un mensaje, en el que llamó a fomentar en los niños la práctica deportiva, para que no estén concentrados solamente en las redes sociales.

“Entre más deporte hagan los niños, les va a ir mejor en la vida. Qué bueno que están aquí las familias de los universitarios. El deporte nos une”, expresó el rector de la Uagro.

Agregó que Acapulco necesita fortalecer la práctica de actividad deportiva y la recreación, que también generan valores.

La mayoría de los jugadores que estuvieron hoy, fueron parte de la selección mexicana e hicieron un esfuerzo para estar en este evento, con el que se busca dar un mensaje positivo, de paz y unidad, dijo finalmente Saldaña Almazán.