En Guerrero hay consensos, más allá de diferencias políticas: Jesús Urióstegui 

Anuncio

Destaca el Presidente de la JUCOPO los avances del primer año de trabajo legislativo

Acapulco, Gro., a 01 de Septiembre del 2025.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero, Jesús Urióstegui García afirmó que como resultado del diálogo y los consensos, hubo avances importantes durante el primer año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura.

Durante su participación en tribuna, el diputado morenista afirmó que no ha sido fácil este primer año de trabajo para la Junta de Coordinación Política, pero ha tenido como base la concertación y el diálogo con todas las fuerzas representadas en el Congreso.

Planteó que la ciudadanía no quiere excusas, sino resultados y es por ello que los diputados de diferentes fracciones han trabajado para crear leyes que beneficien a la gente, demostrando gran madurez para corresponder a la confianza del pueblo.

Urióstegui García mencionó que se ha demostrado que en Guerrero es posible construir consensos y anteponer el interés del pueblo a las diferencias políticas, consolidando un Congreso productivo y estable.

“Este año nos ha demostrado que sí es posible construir consensos, sí es posible anteponer el interés superior del pueblo a las diferencias políticas y sí es posible consolidar un Congreso productivo y estable”, indicó el legislador.

Destacó la aprobación de 353 disposiciones jurídicas, incluidas reformas históricas como la elección popular de jueces y magistrados, el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, la Ley de Reconocimiento de la Comunidad LGBTTTIQ+, la Ley Camila y la Alerta Violeta.

En su exposición, subrayó la apertura del Congreso a la sociedad mediante parlamentos infantiles, estudiantiles, de mujeres y próximamente el juvenil.

Además, reconoció la coordinación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el compromiso de seguir legislando con responsabilidad, pluralidad y unidad, para transformar la vida de las y los guerrerenses.