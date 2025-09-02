En Guerrero se mantienen acciones firmes contra la delincuencia

Anuncio

Presentan resultados semanales de seguridad en Guerrero

Con detenciones, decomisos y medidas de prevención, se ve reflejada la coordinación institucional en Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 01 de Septiembre del 2025.– Al presentar los avances y resultados obtenidos en materia de seguridad durante la semana del 25 al 31 agosto, el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, Randy Suastegui Cebrero, destacó que estos logros reflejan el trabajo coordinado de las instituciones federales y estatales para garantizar la seguridad, el acceso a la justicia y la paz social en Guerrero

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó que se logró la detención de 21 personas por su presunta participación en delitos del fuero común y federal, además se aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, 17 cargadores y 96 cartuchos, así como 43 dosis de cristal, 46 gramos de marihuana, 8 dosis de piedra y 13 de cocaína, lo que representó una afectación económica de más de 21 mil pesos a la delincuencia organizada.

La SSP destacó que, como parte del operativo vacacional de verano 2025, en el que participaron más de 6 mil elementos de fuerzas estatales y federales, se reforzó la vigilancia en destinos turísticos y se implementaron despliegues operativos en Acapulco junto con la Defensa, SEMAR, Guardia Nacional y la FGE, brindando seguridad a turistas y residentes durante los dos meses que duró la temporada vacacional.

Además, señaló que la Policía Ecológica reportó la recuperación de 31 nidos y 3 mil 376 huevos de tortuga, así como la detención de dos personas, además del rescate de aves silvestres en el mercado central de Chilpancingo.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que en agosto se ejecutaron 114 órdenes de aprehensión por delitos como feminicidio, homicidio calificado, abuso sexual agravado, violación, desaparición, fraude, violencia familiar y contra la salud, así como 25 detenciones en flagrancia y se obtuvieron 67 vinculaciones a proceso.

Además, se dictaron 34 sentencias condenatorias con penas de hasta 45 años de prisión. Entre los casos relevantes destaca la sentencia de 45 años a Alfonso “N” por violación agravada y abuso sexual infantil, así como la condena de 35 años a Alejandro “N” por secuestro en Acapulco.

En cuanto al combate a la extorsión, la FGE señaló que mediante la aplicación Ponte Buzo y la línea directa, se atendieron 116 tentativas de extorsión, 54 indirectas, 13 secuestros virtuales y 9 amenazas, evitando un daño económico superior a 3.6 millones de pesos, asimismo, gracias a la activación de los protocolos Alerta Amber y Alba, se logró la localización de 31 personas reportadas como desaparecidas.