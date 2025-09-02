Evelyn Salgado reconoce liderazgo histórico y transformador de Claudia Sheinbaum en México 

Anuncio

La Gobernadora asistió al Primer Informe de Gobierno; respalda logros y reconoce apoyo a Guerrero como prioridad en segundo piso de la 4T

Ciudad de México, a 01 de Septiembre del 2025.- La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, asistió al Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por su liderazgo histórico para el país y por hacer de Guerrero una prioridad en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Salgado Pineda destacó que este Informe refleja el inicio de una nueva etapa para el país marcada por acciones firmes que se traducen en bienestar, justicia y mayores oportunidades para las familias mexicanas.

“El segundo piso de la Cuarta Transformación avanza con rumbo claro y con el compromiso de seguir construyendo un México más justo, igualitario y cercano al pueblo”, expresó la mandataria guerrerense.

La Gobernadora agradeció el respaldo de la presidenta Sheinbaum hacia Guerrero, subrayando que cada visita y acción de apoyo ha dejado huella en la entidad.

“En Guerrero llevamos en el corazón cada visita, cada acción y cada muestra de apoyo que nos ha brindado desde el primer momento. Su cariño y compromiso con nuestro pueblo se sienten en cada rincón del estado”, señaló Salgado Pineda a nombre de las y los guerrerenses.