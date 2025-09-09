Evelyn Salgado transforma la salud en Guerrero con infraestructura y equipo médico de calidad 

Anuncio

Inaugura la Semana Nacional de Salud Pública 2025 en Guerrero con acciones de promoción a la salud, prevención y atención médica

Chilpancingo, Gro., a 08 de Septiembre del 2025.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró en Guerrero la Semana Nacional de Salud Pública 2025, bajo el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”, que se desarrollará del 6 al 13 de septiembre con acciones de promoción, prevención y detección de enfermedades, fortaleciendo así el sistema de salud en la entidad.

En su mensaje, la mandataria refrendó su compromiso con la salud de las y los guerrerenses como una prioridad en la agenda de gobierno, destacando la coordinación con el Gobierno de México en la implementación del modelo IMSS-Bienestar, que ofrece un esquema integral de atención en cada rincón del estado.

La jornada arrancó con una exposición de servicios médicos y promoción a la salud en el Polideportivo de Chilpancingo, dirigida a estudiantes de nivel secundaria y medio superior, con el objetivo de impulsar hábitos saludables y acercar la atención médica a quienes más lo necesitan.

Salgado Pineda reconoció que Guerrero enfrenta grandes retos en materia de salud, sin embargo, subrayó que se avanza en una transformación profunda en los servicios de salud con obras de infraestructura como clínicas de hemodiálisis, nuevos hospitales e instalación de equipo médico de última generación, que ya se encuentran al servicio de la población, como lo informó recientemente en su Cuarto Informe de Gobierno.

“Lo más importante es la prevención. Queremos que cada vez menos personas necesiten acudir a clínicas y hospitales. Con la prevención damos a niñas, niños y jóvenes un seguro de vida: buena alimentación, salud física y mental”, expresó la gobernadora.

En el marco de la Semana Nacional de Salud Pública, la titular del Ejecutivo estatal reconoció la labor del personal médico, brigadistas, promotores de la salud, instituciones educativas y dependencias que hacen posible la misión de transformar la atención médica en Guerrero.

“Esta semana nos convoca a todas y todos a construir un Guerrero más sano y más justo. Este es un esfuerzo que se hace con orgullo, con responsabilidad y con esperanza”, afirmó al declarar inaugurada la jornada nacional.

La mandataria estuvo acompañada por la secretaria de Salud estatal, Alondra García Carbajal; la diputada local, Beatriz Vélez; el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; y el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Jesús Ulises Adame Reyna, entre otras autoridades.