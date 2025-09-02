Garantizar Perspectiva de género en procesos judiciales, propone Diputada

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 01 de Septiembre del 2025.- La diputada Leticia Mosso Hernández propone reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Guerrero para incorporar la obligación de aplicar la perspectiva de género en los procedimientos judiciales y sentencias emitidas por las personas juzgadoras, con el fin de garantizar una justicia más inclusiva para todas las personas, especialmente las que han sido históricamente marginadas o discriminadas por razón de género.

En la sesión de este lunes, la legisladora presentó dicha iniciativa, que se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, señalando que al incluir esta perspectiva en la Carta Magna se fortalece el marco jurídico y garantiza que los derechos humanos de las personas, principalmente de mujeres, sean protegidos y respetados de manera igualitaria.

Y es que refiere que “la justicia no puede ser ciega ante las realidades sociales, culturales y estructurales que enfrentan las distintas personas, especialmente las mujeres. La perspectiva de género es un enfoque que busca garantizar la igualdad real y efectiva”, dijo.

Agregó que, históricamente, el sistema judicial ha sido construido sobre una visión tradicional que, en muchas ocasiones, ha minimizado o ignorado las experiencias de las personas afectadas por desigualdades de género, lo que ha llevado a decisiones que, aunque puedan parecer neutrales, terminan perpetuando estereotipos, discriminación y desigualdad.

Por esta razón, la diputada considera fundamental que las y los juzgadores integren la perspectiva de género en cada etapa del proceso judicial, desde la recepción de la denuncia, la valoración de pruebas, interpretación de los hechos, hasta la emisión de la sentencia, para asegurarse que las decisiones sean justas no solo en apariencia, sino en su impacto real sobre las vidas de las personas involucradas.

“Hacer prevalecer la perspectiva de género en los procedimientos judiciales y sentencias es un compromiso con la justicia con perspectiva de género, aquella que no deja a nadie atrás y que promueve los derechos humanos en toda su plenitud”, añadió Mosso Hernández al presentar la iniciativa de reforma al artículo 92 en su numeral 2, fracción III, numeral 3 en sus fracciones XII y XIII y adición a la fracción XIV de la Constitución Política local.

Iniciativas

La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena) presentó una iniciativa de reforma al artículo 135 del Código Penal del Estado de Guerrero, con el objetivo de homologar el delito de feminicidio con el Código Penal Federal, eliminando ambigüedades y cargas probatorias que dificultan la judicialización de los casos. La iniciativa amplía y precisa los supuestos para tipificar un feminicidio, establece sanciones más severas cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, embarazadas, mujeres indígenas, adultas mayores o con discapacidad, y endurece las penas si el delito es cometido por servidores públicos o policías, además de garantizar el principio del interés superior de la niñez para las víctimas indirectas

El diputado Joaquín Badillo Escamilla (Morena) presentó una iniciativa de reforma y adición al artículo 120 de la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios de Guerrero para establecer obligaciones para los prestadores de servicios turísticos a fin de prevenir y erradicar la explotación sexual y laboral infantil en destinos de la entidad. Se plantea instrumentar protocolos de detección de delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, verificar la mayoría de edad de huéspedes y el parentesco en casos de adultos que viajen con menores, y en su defecto dar aviso inmediato a las autoridades y negar el servicio.

En otro punto, el legislador también propuso una adición al artículo 53 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Guerrero, para que se prohíba circular en motocicleta a pasajeros menores de diez años, salvo en unidades de transporte público que cuenten con cabina y cinturones de seguridad.

La diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena) presentó una iniciativa de reforma a los artículos 146 y 147 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, para que los municipios promuevan la instalación de muros verdes como medida obligatoria para recuperar la estética urbana, mejorar la armonía del paisaje y mitigar los efectos del cambio climático. La propuesta además plantea que en los reglamentos de construcción se establezca que los edificios públicos y privados de más de un nivel deberán contar con al menos el 50% de sus muros exteriores constituidos por jardines verticales.

El diputado Juan Valenzo Villanueva (Morena) presentó una iniciativa de reforma al artículo 4º de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Guerrero, para establecer la instalación de semáforos peatonales y sonoros con dispositivos de cuenta regresiva, garantizando accesibilidad a personas con discapacidad visual y mayor seguridad a los peatones. Asimismo, se contempla su colocación progresiva en vialidades principales, priorizando escuelas y hospitales, con apego a normas de seguridad y accesibilidad.

La diputada Leticia Rodríguez Armenta (Morena) presentó una iniciativa de reforma al artículo 109 A y sus fracciones III, VI y VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para que las obras públicas y proyectos de construcción garanticen en todo momento medidas de accesibilidad universal que permitan a las personas con discapacidad o movilidad limitada contar con espacios seguros, incluyentes y sin barreras. La diputada Claudia Sierra Pérez se adhirió a la iniciativa.