Proponen ampliar asesoría jurídica gratuita para personas adultas mayores en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 03 de Febrero del 2026.- Con el objetivo de garantizar que las personas adultas mayores cuenten con asesoría jurídica integral, gratuita y oportuna, sin limitarla exclusivamente a la materia laboral, la diputada Violeta Martínez presentó una iniciativa de reforma a la fracción VIII del artículo 17 de la Ley 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero.

La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, explicó que la legislación vigente restringe el derecho de las personas adultas mayores a recibir asesoría legal únicamente en asuntos laborales, lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y limita su acceso pleno a la justicia, ya que en la práctica pueden verse involucradas en conflictos de diversa índole, como civiles, familiares, penales, fiscales y/o administrativos.

Agregó que el derecho a una defensa legal adecuada es una garantía constitucional reconocida en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos tratados internacionales, y constituye un elemento esencial del debido proceso, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad.

Por lo anterior, la diputada Violeta Martínez enfatizó que el Estado tiene la obligación de generar mecanismos que aseguren el acceso efectivo a la justicia, brindando asesoría jurídica profesional, gratuita, expedita e inmediata en cualquier materia y ante cualquier instancia.

“Esta propuesta legislativa responde a una visión de justicia social y de respeto a los derechos humanos, al tiempo que contribuye a fortalecer una cultura institucional y social que valore la experiencia, dignidad y aportaciones de las personas adultas mayores, promoviendo su inclusión y protección efectiva en el estado de Guerrero”, enfatizó Violeta Martínez Pacheco.

La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Atención a los Adultos Mayores para su análisis y dictaminación.