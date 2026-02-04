Inaugura Evelyn Salgado la Semana Jurídica 2026 por el 109 aniversario de la Constitución Política de 1917 

Anuncio

La Gobernadora refrendó su compromiso con una justicia cercana al pueblo como eje de transformación en Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 03 de Febrero del 2026.– Al inaugurar los trabajos de la Semana Jurídica 2026, en el marco del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda convocó a seguir construyendo un Guerrero donde la ley deje de ser distante al pueblo y se convierta en una garantía viva de igualdad, justicia y paz social.

Durante su mensaje, la mandataria estatal afirmó que la justicia no puede ser un privilegio ni una promesa lejana, sino una experiencia cotidiana de certeza, protección y confianza para toda la ciudadanía, como parte del proceso de transformación que vive la entidad.

La gobernadora llamó a seguir haciendo frente al principal desafío de construir un sistema de justicia que llegue a tiempo, actúe con igualdad y genere confianza social, sentando las bases de un futuro donde la justicia sea realmente para todas y todos.

Ante juristas, académicos, colegios y asociaciones profesionales, Evelyn Salgado llamó a las y los participantes de la Semana Jurídica a asumir este espacio como un ejercicio de responsabilidad colectiva, con diálogo riguroso y reflexión profunda, orientado a acercar el derecho al pueblo, hacerlo más accesible, comprensible y humano.

Por su parte, Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, informó que la Semana Jurídica 2026 se desarrollará del 3 al 9 de febrero e incluirá 154 actividades, entre conferencias, talleres, cursos, conversatorios, ponencias, foros y campañas de asesoría jurídica, con el objetivo de fortalecer y preservar el marco jurídico del estado de Guerrero.

Como parte del acto inaugural, Evelyn Salgado entregó un reconocimiento a Erick Gómez Tlagle López, científico social y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, por su aportación académica y su contribución a la reflexión jurídica, destacando que este espacio de diálogo y análisis fortalecerá el derecho y la vida institucional de Guerrero.

Asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza; el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Flores Montes de Oca; el Comandante de la Octava Región Naval, Martín Barney Montalvo; el diputado presidente de la JUCOPO, Jesús Urióstegui García y el Consejero Jurídico, Jorge Salgado Parra, entre otros funcionarios estatales y mandos militares.