Firma la UAGro un importante convenio de colaboración con el INPI en Guerrero

Anuncio

Reafirma la institución su compromiso con los pueblos originarios

Acapulco, Gro., a 04 de Marzo del 2026.-En el marco del Décimo Aniversario de la Casa del Universitario Indígena y Afromexicana, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) firmó un importante convenio de colaboración con la representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, a través de su titular, Manuel Vázquez Quintero.

En este emotivo evento, además la Uagro recibió equipamiento entregado por el INPI, que beneficia directamente a las y los jóvenes indígenas que habitan y estudian en esta casa de estudiantes, un acto que la UAGro reconoce y agradece.

“Reafirmo mi total compromiso de seguir avanzando por la justicia social para los pueblos originarios, donde nuestras raíces ancestrales siguen vivas y resistiendo”, dijo el rector Javier Saldaña Almazán.

Agradezco el acompañamiento del Mtro. Abel Bruno Arriaga, Secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos; de la Dip. Catalina Apolinar Santiago, Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; del Dip. Panfilo Sánchez Almazán, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; ambos representantes del H. Congreso del Estado.

También a la Mtra. Cecilia Narciso Gaytán, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero; así como de las y los presidentes municipales de la Región Montaña y Costa Chica.

“Seguimos apoyando la educación con una visión humanista e intercultural, en favor de los pueblos históricamente marginados”, aseguró Saldaña Almazán.