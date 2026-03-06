25.2 C
Acapulco de Juárez
jueves, marzo 5, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Anuncio
Facebook Instagram X Youtube
Educación Firma la UAGro un importante convenio de colaboración con el INPI en...

Firma la UAGro un importante convenio de colaboración con el INPI en Guerrero

Por
Redacción Digital Guerrero
-
Anuncio
  • Reafirma la institución su compromiso con los pueblos originarios

Acapulco, Gro., a 04 de Marzo del 2026.-En el marco del Décimo Aniversario de la Casa del Universitario Indígena y Afromexicana, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) firmó un importante convenio de colaboración con la representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, a través de su titular, Manuel Vázquez Quintero.

En este emotivo evento, además la Uagro recibió equipamiento entregado por el INPI, que beneficia directamente a las y los jóvenes indígenas que habitan y estudian en esta casa de estudiantes, un acto que la UAGro reconoce y agradece.

“Reafirmo mi total compromiso de seguir avanzando por la justicia social para los pueblos originarios, donde nuestras raíces ancestrales siguen vivas y resistiendo”, dijo el rector Javier Saldaña Almazán.

Agradezco el acompañamiento del Mtro. Abel Bruno Arriaga, Secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos; de la Dip. Catalina Apolinar Santiago, Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; del Dip. Panfilo Sánchez Almazán, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; ambos representantes del H. Congreso del Estado.

También a la Mtra. Cecilia Narciso Gaytán, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero; así como de las y los presidentes municipales de la Región Montaña y Costa Chica.

“Seguimos apoyando la educación con una visión humanista e intercultural, en favor de los pueblos históricamente marginados”, aseguró Saldaña Almazán.

Artículos relacionadosMás del autor

Anuncio
Digital Guerrero
¡Nos renovamos!
Contáctanos: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© Digital Guerrero | Derechos Reservados | 2014 - 2020