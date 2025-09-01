Cierra Guerrero de manera exitosa la temporada vacacional de verano 2025

Anuncio

Recibió 1 millón 302 mil visitantes y una derrama económica de 11 mil millones de pesos: SECTUR

Ana Lilia Torres

Acapulco, Gro., a 01 de Septiembre del 2025.- El secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco informó que Guerrero cerró la temporada vacacional de verano 2025, con 1 millón 302 mil visitantes, una ocupación hotelera de 67.21 por ciento y una derrama económica de 11 mil millones de pesos.

Calificó la temporada turística como “muy buena” para los destinos turísticos de Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo, Taxco de Alarcón y La Unión, donde aseguró que se rebasaron los pronósticos de afluencia turística que se tenían antes del inicio del periodo vacacional.

Quiñonez Quiroz destacó que la temporada de verano se desarrolló en un ambiente “de calma y paz” y confirmó que se consolida la recuperación turística de Guerrero.

En conferencia de prensa se presentaron este lunes los resultados de la temporada vacacional, con la presencia de autoridades y representantes del sector turístico de los diferentes destinos del estado.

De acuerdo con las cifras aportadas por cada destino, Acapulco registró una ocupación hotelera del 65 por ciento, una afluencia de 782 mil 102 turistas y una derrama económica de 6 mil 202 millones de pesos.

Por su parte, el binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo alcanzó una ocupación hotelera del 75 por ciento, recibió la visita de 371 mil 937 paseantes y una derrama económica de

A su vez, Taxco obtuvo una ocupación general del 40 por ciento, una afluencia de 106 mil 946 visitantes y una derrama económica de 626 millones de pesos.

En lo que respecta al municipio de La Unión, la Sectur indicó que obtuvo una ocupación del 66 por ciento, recibió 41 mil 231 visitantes y una derrama económica de 591 millones de pesos.

Los titulares de turismo de los destinos guerrerenses coincidieron en que fue una excelente temporada turística de verano.