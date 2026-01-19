Presentan Ixtapa-Zihuatanejo ante el sector turístico previo a FITUR 2026

Anuncio

Madrid, España., a 19 de Enero del 2026.- En el marco de las actividades previas al arranque de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, representantes del Gobierno de Guerrero y del municipio de Zihuatanejo realizaron una presentación de destino dirigida a actores del sector turístico internacional.

En representación de la Secretaría de Turismo estatal, el subsecretario de Promoción Turística, Emilio Vázquez Villanueva, junto con la presidenta municipal de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro, expusieron los avances en infraestructura, conectividad aérea y desarrollo comercial del binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo, así como las cifras históricas registradas durante 2025 en materia turística.

A nombre de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el subsecretario reiteró el compromiso de mantener una coordinación permanente con el sector turístico y la iniciativa privada para fortalecer la calidad de los servicios y la competitividad de los destinos del denominado Hogar del Sol.

En el encuentro participaron representantes de aerolíneas, agencias de viajes y operadores turísticos, entre ellos directivos de Casa México, Select Aviation, Mevak Travel, MS Travellers, Aeroméxico en España y la agencia Catai España.